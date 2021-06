Huawei lance Celia Keyboard, son clavier virtuel pour Harmony OS

Huawei a récemment annoncé Harmony OS, son nouveau système d’exploitation visant à remplacer Android sur ses terminaux. Il est accompagné d’un clavier virtuel dédié qui se nomme Celia Keyboard. Il promet d’être très classique, mais efficace.

Huawei n’utilisera plus Android sur ses prochains mobiles et tablettes, mais Harmony OS. Il s’agit d’un système d’exploitation certes inspiré d’Android, mais qui n’a en réalité rien à voir. Sur celui-ci, Huawei ne peut évidemment pas utiliser Gboard ou son clavier custom dédié à l’OS. La marque a donc développé un nouveau clavier virtuel : Celia Keyboard.

Disponible sur l’AppGallery, Celia Keyboard est un clavier qui a l’air tout ce qu’il y a de plus classique. Pourtant, il s’annonce extrêmement complet. En effet, la fiche technique décrit une compatibilité avec 170 langues et plusieurs alphabets. On nous promet également une sécurité de nos données.

Celia Keyboard permet à l’utilisateur de changer la disposition des touches, la manière d’écrire (par glissement ou tapotement), la couleur du thème… il propose aussi une centaine d’émojis ainsi qu’une touche pour la saisie vocale. Bref, un clavier virtuel qui réuni tout ce dont l’utilisateur a besoin. S’il n’est pas forcément très original, il cherche à apporter le plus possible aux utilisateurs d’Harmony OS. Notons que ce clavier est gratuit sur l’AppGallery et ne dispose d’aucune publicité. C’est la moindre des choses.

Si vous avez un smartphone Huawei sous Android, vous pouvez le télécharger en passant par la boutique d’applicatiosn de votre terminal.

Harmony OS, le remplaçant d’Android chez Huawei

Celia Keyboard devait équiper les appareil sous Harmony OS. Pour rappel, Harmony OS sera utilisé sur tous les futurs produits de la marque. La tablette MatePad Pro sera la première à l’embarquer. Elle sera disponible dès ce mois-ci dans le commerce.

Harmony OS ressemble à s’y méprendre à Android. Huawei cherche en effet à ne pas perdre ses utilisateurs et à offrir une expérience familière. On note tout de même quelques petites différences, notamment au niveau des icones qui peuvent se transformer en widgets ou encore l’accent mis sur la domotique. Reste maintenant à voir si la mayonnaise va prendre.