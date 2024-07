Huawei présente la Deepal L07 avec un intérieur qui pourrait faire trembler Tesla

Huawei, en collaboration avec CATL et Changan Automobile, dévoile l'intérieur de la Deepal L07, une berline électrique haut de gamme. Ce modèle vise à concurrencer directement des géants comme Tesla, en combinant un design épuré et des technologies avancées.

Le marché des véhicules électriques continue d'évoluer rapidement, avec des innovations et des propositions de plus en plus compétitives venant de constructeurs chinois. Récemment, Huawei a fait sensation avec l'Avatr 07, un SUV qui s'attaque directement au Tesla Model Y. Aujourd'hui, la société chinoise et ses partenaires lèvent le voile sur un autre modèle prometteur : la berline électrique Deepal L07, conçue pour rivaliser avec les Tesla Model S et la BYD Seal.

Cette nouvelle berline est le fruit d'une collaboration entre Changan, un grand constructeur automobile chinois, CATL, le leader mondial des batteries, et Huawei, responsable de l'électronique embarquée. La Deepal L07 se distingue par ses lignes épurées et modernes, avec des dimensions généreuses de 4,88 mètres de long, 1,89 mètre de large et 1,48 mètre de haut. Le design extérieur se caractérise par des feux avant allongés et une bande lumineuse reliant les feux arrière qui lui offrent un look à la fois élégant et dynamique.

L'intérieur de la Deepal L07 rappelle celui des Tesla, avec un design épuré et high-tech

L'intérieur de la Deepal L07 reflète une approche minimaliste et technologique, avec une planche de bord qui rappelle clairement les Tesla. Il est est dominé par un écran central de 15,6 pouces. Ce système d'infotainment, inspiré encore une fois du constructeur américain, est compatible avec Apple CarPlay et Huawei HiCar, et il permet une intégration fluide des smartphones. Un affichage tête haute en réalité augmentée remplace le combiné d'instrumentation traditionnel, ce qui ajoute ici une touche moderne à la conduite.

La console centrale est équipée de deux chargeurs sans fil pour smartphones et d'un diffuseur de parfum, une caractéristique rare et étonnante dans ce segment. Les choix de sellerie incluent des combinaisons de noir avec des accents marron ou beige, apportent une ambiance élégante et sophistiquée à l'habitacle. Sous le capot, la version électrique de la L07 dispose d'un moteur de 185 kW – environ 251 chevaux- , et la capacité de la batterie et l'autonomie restent à préciser. Le lancement de ce modèle est attendu dans les mois à venir, avec un potentiel d'exportation vers l'Europe, bien que ses tarifs pourraient être affectés par les nouveaux droits de douane.

Source : autohome