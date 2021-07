Huawei sort du top 5 des meilleurs vendeurs de smartphones en Chine, la débâcle continue

D'après les chiffres publiés par le cabinet d'analyses IDC pour le deuxième trimestre 2021, Vivo est le grand gagnant du classement des meilleurs vendeurs de smartphones en Chine. De son côté, le fabricant Huawei poursuite sa descente aux enfers en étant éjecté du top 5.

IDC a dévoilé son analyse du deuxième trimestre concernant le marché des smartphones en Chine. Et les chiffres sont très bons pour les grandes entreprises de l'Empire du Milieu, sauf pour Huawei.

Selon les chiffres du cabinet d'analyses, le groupe Vivo est celui qui a le plus vendu de smartphones pour le deuxième trimestre 2021, soit un total de 18,6 millions de smartphones écoulés. La marque est suivie par Oppo (16,5 millions), Xiaomi (12,4 millions), Apple (8,6 millions) et Honor (6,9 millions). Mais le marché global a reculé d'une année à l'autre, essentiellement en raison de l'impact de Huawei sur ses activités dans le domaine des smartphones.

Entreprise Ventes au 2e trimestre 2021

(en millions) Part de marché au 2e trimestre 2021 Ventes au 2e trimestre 2020

(en millions) Part de marché au 2e trimestre 2020 Variation annuelle vivo 18.6 23.8% 15 17.1% 23.6% Oppo 16.5 21.1% 14.1 16% 17.3% Xiaomi 13.4 17.2% 9.1 10.4% 47% Apple 8.6 10.9% 7.3 8.3% 17% Honor 6.9 8.9% 12.9 14.7% -46% Autres 14.1 18.1% 29.4 33.5% -51.9% Total 78.1 100% 87.8 100% -11%

Vente de smartphones : le fabricant Huawei sort du top 5

Le grand perdant du classement des meilleurs vendeurs de smartphones en Chine est Huawei. Éjecté du top 5, le constructeur chinois, qui fait désormais partie de la catégorie “Autres”, a vendu deux fois moins d'exemplaires qu'en 2020. Cette diminution pourrait s'expliquer, entre autres, par l'embargo américain débuté en mai 2019 et par la pénurie de composants électroniques pour le marché chinois.

Tandis que les entreprises du Top 4 ont toutes augmenté leur volume de ventes, Honor, qui a appartenu à Huawei jusqu'en novembre 2020, a vendu environ la moitié de ses exemplaires qu'elle vendait en 2020. La marque avait un total de cinq appareils disponibles à la vente, alors que ses concurrents tels que Vivo, Oppo ou Xiaomi avaient chacun plus de 30 modèles de smartphones à vendre.

Wang Xi, qui est le directeur de la recherche du cabinet d'analyses IDC en Chine, a déclaré que “l'innovation n'est plus la force motrice dans le secteur du milieu et du haut de gamme, et que les entreprises sont désormais en concurrence pour offrir une image de marque favorable à laquelle les utilisateurs peuvent s'identifier ; au lieu de se lancer dans une bataille de produits pour savoir quelle entreprise possède les meilleurs produits“.

Source : GSMArena