Huawei P50 Pro+ : une charge ultra rapide de 100W sur le smartphone ?

La charge rapide 100W signée Huawei vient d'obtenir sa certification en Chine. Si Huawei n'a pas encore rien dit sur les smartphones qui en profiteront, tout porte à croire qu'il s'agit du P50 Pro+, qui devrait être dévoilé dans les semaines à venir.

Si Huawei a dévoilé la semaine dernière ses deux nouveaux fleurons que sont les P50 et P50 Pro, l'entreprise n'a cependant pas dit un mot sur le P50 Pro+. Le smartphone “ultra” haut de gamme devrait pourtant bien pointer le bout de son nez dans les prochaines semaines si l'on s'en tient à la gamme de modèles sortis l'année dernière.

Et l'une de ses principales nouveautés pourrait concerner une charge ultra rapide. Le chargeur 100W de Huawei vient d'être repéré sur un document émanant du centre de certification 3C de Chine. Portant le numéro HW-200500C00, il est envisageable que l'accessoire équipera les prochains P50 Pro+.

Le P50 Pro+ et son chargeur 100W bientôt officialisés ?

Comme l'an passé, il faut de toute façon se préparer à une sortie décalée du P50 Pro+. Le P40 Pro+ 5G avait été commercialisé en juin 2020, alors que les P40 5G et P40 Pro 5G étaient disponibles depuis deux mois déjà. À l'heure actuelle, rien ne dit que la charge 100W sera supportée par le smartphone, ou s'il faudra attendre la sortie du Mate 50 Pro. En revanche, l'adoption récente de ce type de charge sur le Honor P50 Pro laisse envisager que Huawei va aussi rapidement l'intégrer sur ses propres smartphones, et ne pas attendre le Mate 50 (rien ne laisse d'ailleurs supposer pour le moment que le smartphone sortira cette année).

Le P50 Pro+ devrait être donc le premier smartphone Huawei à profiter d'une telle technologie, laquelle lui assurerait une charge complète en une quinzaine de minutes. Pour le moment, les P50 et P50 Pro profitent d'une charge 66W, mais la course à la vitesse est engagée du côté de la concurrence. Xiaomi annonce par exemple une recharge rapide 200W, mais reconnaît que celle-ci peut endommager la batterie dans les deux ans.

Pour le reste, toutes les spéculations concernant la fiche technique du P50 Pro+ sont possibles. Rappelons que les P50 et P50 Pro sont tous deux équipés d'un Kirin 9000, mais qu'aucun ne dispose d'une connexion 5G à cause des limitations imposées par les États-Unis à l'égard de Huawei. En revanche, tous deux mises sur la photo, le P50 Pro étant notamment équipé d'un grand-angle de 50 MP, d'un périscope 64 MP, d'un ultra-grand-angle 13 MP et d'un capteur dédié à la prise de vue en noir et blanc de 40 MP. Les deux smartphones palpitent à l'aide de HarmonyOS 2.0, un système d'exploitation que nous avons récemment testé sur la tablette MatePad 11. Le P50 Pro+ utilisera lui aussi ce système d'exploitation, ça c'est une certitude.

Source : GSMArena