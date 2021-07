Huawei P50 Pro 4G : écran 120 Hz, photo 50 MP, Kirin 9000, la fiche technique dévoilée avant l’heure

La fiche technique de la version 4G du P50 Pro de Huawei a été dévoilée par un leaker. Elle comprend de nombreux éléments communs à la fiche technique fuitée du P50 Pro 5G. Elle intègre notamment le Kirin 9000, alors que les rumeurs précédentes laissaient entendre que Huawei opterait pour un SoC de Qualcomm.

Demain, jeudi 29 juillet, Huawei dévoilera la série P50, avec un peu plus de six mois de retard sur son planning habituel. Il faut dire que la firme chinoise traverse une épreuve compliquée, où les sanctions américaines n’ont pas encore été levées, malgré le changement d’administration, et où la pénurie de composants et de matériaux se fait sentir, réduisant considérablement sa capacité à produire des Kirin. Selon les rumeurs, les stocks de Kirin seraient épuisés avant fin 2021.

Demain, nous découvrirons donc les membres de la série Huawei P50. Les fuites évoquent un P50, un P50 Pro et un P50 Pro+. Les deux premiers pourraient se décliner en 4G et en 5G. Et le dernier ne serait proposé qu’en 5G. Des bruits de couloir affirment que Huawei pourrait acheter des Snapdragon à Qualcomm pour animer les versions 4G de ses terminaux. En effet, les sanctions américaines semblent se concentrer sur les SoC 5G. Et certains affirment que Qualcomm pourrait fournir à Huawei des Snapdragon 888 dépourvu de 5G. Ce qui serait étonnant, puisque le modem est intégré dans le SD888.

Huawei choisirait son Kirin 9000 pour animer le P50 Pro 4G

Une autre fuite, un peu plus crédible, dessine un tableau légèrement différent. Cette fuite provient d’Ishan Agarwal, leaker indien très connu et plutôt fiable. Il indique sur son compte Twitter l’ensemble de la fiche technique du P50 Pro 4G. Il affirme qu’il serait animé par un Kirin 9000. Pas de Snapdragon donc. Ce qui laisse supposer que, si Huawei achète des SoC à Qualcomm, il s’agira de modèles dépourvus de modem 5G intégré. Nous pensons par exemple au Snapdragon 865 que vous retrouvez actuellement dans le Find X3 Neo d'Oppo, par exemple.

Pour le reste, la fiche technique reprend la quasi-totalité des éléments déjà dévoilés précédemment. Ecran OLED Full HD+ 120 Hz de 6,6 pouces, quadruple capteur photo (50 mégapixels pour le principal, 64 mégapixels pour l’objectif téléscopique, zoom optique 3,5x, 13 mégapixels pour l’objectif grand-angle et… 40 mégapixels pour la caméra ToF), capteur selfie 13 mégapixels, 8 Go de RAM, 256 ou 512 Go de stockage, double haut-parleurs, batterie 4360 mAh (charge rapide 66 watts, charge sans fil 50 watts), certification IP68.

C’est donc une très belle fiche technique, avec quelques surprises comme la définition de la caméra temps de vol. Reste à savoir si toutes ces informations se confirmeront et, bien évidemment quelle solution Huawei adoptera pour ses modèles 4G : Kirin ou Snapdragon ? Réponse demain !