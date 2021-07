P50 : Huawei utiliserait des puces Snapdragon dépourvues de modem 5G

Le Huawei P50 standard va devoir se contenter d'une puce Snapdragon dépourvue de modem 5G. Incapable de produire suffisamment de Kirin 9000, le groupe chinois est contraint de faire des sacrifices.

Privé d'une importante partie de ses fournisseurs habituels, Huawei n'est pas en mesure de produire suffisamment de puces Kirin pour équiper ses Huawei P50. Suite aux sanctions américaines à son encontre, le groupe chinois ne peut en effet pas commercer avec des firmes comme TSMC.

D'après les informations de nos confrères de MyDrivers, Huawei a pourtant amassé un important stock de chipsets pour tenir le coup en dépit des restrictions de Washington. Malheureusement, le stock de puces ne suffira pas pour assurer le lancement des P50. L'entreprise n'a pas assez de Kirin 9000 à disposition.

Pas de 5G pour les P50 standards

Huawei aurait donc décidé d‘intégrer des puces Snapdragon signées Qualcomm au sein de certains modèles de P50. Là encore, les restrictions décrétées par Donald Trump lors de son mandat présidentiel ont mis des bâtons dans les roues de Huawei. Washington empêche en effet le groupe d'exploiter des technologies compatibles avec la 5G. De facto, Huawei ne peut pas intégrer de modem 5G au sein de ses smartphones.

D'après les informations de MyDrivers, le P50 standard, le modèle le plus abordable de la gamme, serait alimenté par un SoC Snapdragon sans modem 5G. Le smartphone devrait se contenter de la 4G. Plusieurs fuites ont déjà évoqué l'arrivée de P50 dépourvus de connexion 5G. Cette restriction permet aussi à Huawei de réduire les coûts de production.

Le constructeur aurait décidé de réserver les puces Kirin 9000 restantes, et accompagnées d'un modem 5G, aux versions les plus premium de la gamme, les P50 Pro et P50 Pro+. Citant des experts de la chaîne d'approvisionnement, MyDrivers estime que les P50 Pro qui seront commercialisés dans les mois à venir seront alimentés par une puce Kirin. Cependant, Huawei devrait tomber à court de Kirin 9000 d'ici décembre.

Huawei annoncera les trois P50 lors d'une conférence prévue le 29 juillet 2021. On vous en dit plus dès que possible sur les P50. En attendant plus d'informations sur les futurs fleurons de Huawei, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : MyDrivers