Le Huawei P50 se dévoile dans une nouvelle fuite, sa fiche technique n’a plus de secret

La fiche technique du Huawei P50 vient d’être révélée par un leaker sur le réseau social chinois Weibo. Processeur, batterie, capteurs photo… On sait désormais tout des composants qu’intégreront les trois modèles. Réponse définitive le 29 juillet prochain.

À quelques jours de sa présentation officielle, il continue de pleuvoir des informations sur le Huawei p50. Nous avons déjà une bonne idée d’à quoi ressemblera le flagship, qui se distingue largement par son appareil photo pour le moins imposant. Jusqu’à maintenant, les sources semblent toutefois indécises quant à sa fiche technique, dévoilant chacune des informations contradictoires. Aujourd’hui, un leaker chinois remet les pendules à l’heure en révélant les composants des trois versions du smartphone.

Commençons par le modèle standard. Le Huawei P50 sera propulsé par un Kirin 9000E, ou un Snapdragon 888 pour sa version 4 G. Il profite d’un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, percé en son centre pour accueillir le capteur selfie. Côté photo justement, on retrouvera un capteur téléphoto avec un zoom x3. Il sera alimenté par une batterie 4300 mAh compatible avec la charge rapide 66 W.

Sur le même sujet : Huawei P50 Pro – résolution 1224×2696, 5G, WiFi 6+, le flagship continue de se dévoiler

Découvrez la fiche technique des trois Huawei P50

Montons en gamme en nous intéressant au Huawei P50 Pro. Ce dernier aura également droit à deux SoC : le Kirin 9000E pour sa version 5G et le Snapdragon 888 pour sa version 4 G. L’amélioration se trouve avant tout au niveau de l’écran, qui jouit d’une résolution 2,5 K et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Son capteur selfie viendra lui aussi se loger dans un trou central. Il sera équipé d’un capteur périscope x5 et d’un capteur ultra grand angle.

Enfin, le meilleur d’entre tous, le Huawei P50 Pro Plus disposera du même écran que son homologue Pro. Il se distingue quant à lui au niveau des performances photo. Il sera équipé de deux capteurs optiques x10 pour un « zoom continu ». Il ne sera disponible qu’en version 5G, avec le Kirin 9000E donc. Il sera alimenté par la même batterie 4300 mAh que ses voisins de gamme.

Les trois Huawei P50 seront présentés officiellement le 29 juillet prochain. D’ici là, comme toujours, ces informations sont à prendre avec des pincettes en attendant d’avoir confirmation de la part du constructeur chinois. Les flagships devraient être disponibles à la vente dès le mois d’août.

Source : Huawei Central