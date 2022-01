Huawei P50 Pocket : voici la fiche technique du smartphone à clapet

Le Huawei P50 Pocket divulgue quelques infos sur sa fiche technique. Peu après le lancement en Chine, le smartphone pliable à clapet est arrivé en Malaisie. Pour cette occasion, nous en apprenons davantage sur ses caractéristiques.

Fin 2021, Huawei a levé le voile sur le P50 Pocket, son premier smartphone pliable à clapet, en Chine. Successeur direct du Galaxy Z Flip 3 de Samsung, le smartphone était jusqu'ici exclusif au marché chinois. Côté design, le terminal reprend les codes esthétiques de la gamme des P50, avec notamment un module photo circulaire avec trois capteurs.

Lors de l'annonce, le géant chinois est resté avare en détails sur la fiche technique du smartphone pliable. Nous avons uniquement appris que le téléphone est alimenté par un SoC Snapdragon 888 (mais privé de 5G), la taille des écrans et le hardware de l'appareil photo dorsal. Plus récemment, le P50 Pocket a été commercialisé en Malaisie.

Quelques détails supplémentaires sur la fiche technique du Huawei P50 Pocket

Sur le site web de Huawei Malaisie, nous pouvons en apprendre davantage sur la fiche technique du smartphone pliable. Tout d'abord, le site de la marque révèle que le SoC est épaulé par 8 ou 12 Go de RAM. La version avec seulement 8 Go de mémoire vive embarque 256 Go de stockage interne tandis que l'édition 12 Go compte 512 Go de stockage interne. Il est impossible d'étendre la mémoire disponible avec une carte SD ou une NM Card de Huawei.

Le smartphone pliable est construit autour d'un écran OLED principal 120 Hz de 6,9 pouces (2890 x 1188 pixels, 442 ppp). Sur la face arrière, on trouve un écran secondaire dédié aux notifications qui mesure 1,04 pouce (340 x 340 pixels, 328 ppp). Contrairement à la dalle principale, cet écran secondaire se contente d'une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz.

D'après le site officiel malaisien, le P50 Pocket tourne sous EMUI 12, la surcouche Android de Huawei, mais il est possible d'y installer HarmonyOS, son alternative à Android. Il y a deux emplacements pour cartes SIM inclus et une puce NFC. Le Bluetooth 5.2 est également pris en charge par le terminal.

Enfin, Huawei révèle qu'un lecteur d'empreintes digitales est placé sur le côté droit du smartphone pliable. Ce capteur biométrique n'est pas placé sous la dalle tactile. La charge sans fil n'est pas prise en charge. C'est également le cas de la recharge sans fil inversée. Pour l'heure, on ignore si le P50 Pocket pourrait sortir en Europe.