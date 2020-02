Huawei P40 Pro : un brevet révèle qu’il pourrait posséder 8 capteurs photo

Un brevet déposé par Huawei laisse supposer que le constructeur travaille sur l’intégration de 6 capteurs à l’arrière d’un smartphone. Le P40 Pro en sera-t-il doté ou faudra attendre la sortie du Mate 40 Pro pour en profiter ? Et surtout, à quoi peuvent bien servir tous ces capteurs ?

Le 21 février 2020, Huawei a déposé un brevet auprès de la China National Intellectual Property Administration (CNIPA), qui a approuvé aussitôt la demande faite par le constructeur chinois. Sur les rendus de l’appareil, on peut observer un double capteur en frontal, ce qui en soit, n’a rien d’étonnant. Depuis un bon moment déjà, on sait que Huawei a l’intention d’utiliser un tel dispositif sur son P40 Pro notamment, dispositif que l’on retrouve déjà sur les Honor View 30 et Nova 6. En revanche, il y a plus surprenant : à l’appareil du smartphone, on constate la présence de 6 capteurs ! Ni plus, ni moins.

Un smartphone doté de 6 capteurs à l’arrière, à quoi ça sert ?

La forme du module photo arrière de ce nouveau smartphone n’est pas sans rappeler celui du Mate 20 Pro. Rectangulaire, et donc totalement différent de celui circulaire du Mate 30 Pro, ce dispositif permet en revanche d’accueillir 6 capteurs photo. À quoi peuvent bien servir les 2 capteurs supplémentaires ? Pour l’instant, c’est un grand mystère. En outre, Huawei a déposé deux brevets : sur le premier, le module est disposé au centre de l’appareil, tandis que sur le second, il est logé sur la gauche. Mais dans les deux cas de figure, le nombre de capteurs reste le même. Si cette information est avérée, le P40 Pro pourrait bien constituer la bête de guerre de l’année. Plus tôt dans la journée on apprenait que le P40 pourrait profiter d’un mode de connexion encore plus rapide que le Wi-Fi 6.

Si l’appareil ressemble sur certains points à un P30 Pro, quelques doutes subsistent quant au fait qu’il pourrait bien s’agir de son successeur. Il possède à l’arrière des bords arrondis, mais ceux à l’avant semblent beaucoup moins incurvés que sur un P30 Pro ou d’un Mate 30 Pro. Sur le côté droit, on observe la présente d’un contrôleur de volume et d’un bouton de mise sous tension qui fait aussi office de capteur d'empreinte digitale, capteur qui n’existe pas non plus sur le P30 Pro. Enfin, on note la présence de ce qui pourrait ressembler à une prise jack (quoi qu’un peu petite), un élément qui, là encore, est totalement absent du P30 Pro. A moins qu’il s’agisse d’un autre type de port, mais quoi qu’il en soit, Huawei aurait donc opéré plusieurs grosses modifications de design entre le P30 Pro et le P40 Pro.

Dans tous les cas de figure, pour en savoir plus, il faudra attendre fin mars, période au cours de laquelle le P40 Pro sera officialisé. Huawei a en effet prévu d’organiser une présentation mondiale en France. Et vous, qu’en pensez-vous ? S’agit-il du P40 Pro ou d’un tout autre modèle ? On vous laisse en discuter dans la partie commentaire de cet article.