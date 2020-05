Huawei : un P40 Lite 5G est en fuite, c’est un smartphone déjà connu

Huawei devrait prochainement sortir un nouveau P40 Lite compatible 5G. Ce serait le cinquième smartphone de la gamme des P40 et il semblerait qu’il soit déjà connu sous le nom de Nova 7 SE.

Le Huawei P40 Lite 5G serait bientôt le cinquième membre de la gamme P40. Une fuite présente en effet ce smartphone de milieu de gamme en image. Sa principale différence avec le P40 Lite déjà officiel, c’est sa compatibilité avec les réseaux 5G.

Ce smartphone serait en réalité déjà connu. Nous en avons même parlé sur Phonandroid ! Il s’agirait en effet du Huawei Nova 7 SE, annoncé pour la Chine à la fin du mois d’avril. Il serait tout simplement renommé pour une sortie en Europe. Le but de Huawei serait ici de proposer un modèle 5G à moins de 300 dollars.

Une fiche technique correcte, mais toujours pas de services Google

Le Nova 7 SE offre un design premium avec un écran LCD de 6,5 pouces d’une définition de 2400 x 1080 pixels. On notera la présence d’un poinçon en haut à gauche de l’affichage pour loger la caméra frontale. Il est équipé d’un SoC Kirin 820 fabriqué par Huawei et gravé en 7 nm.

La batterie fait 4000 mAh et l’appareil photo à l’arrière dispose d’un capteur de 64 mégapixels. Il propose un stockage de 128 Go. Notons également la présence d’un capteur d’empreintes sur la tranche, ainsi que d’un port USB Type-C et d’un port Jack 3,5 mm. Il est également disponible en plusieurs couleurs.

Huawei oblige, ce P40 Lite 5G ne pourra pas proposer les services de Google. S’il sera équipé d’Android avec la surcouche EMUI 10 du constructeur, il ne pourra embarquer les applications trouvables sur le Play Store. Huawei propose sa propre suite (dont une boutique d’applications) pour compenser, mais pas sûr que cela séduise les consommateurs habitués aux services de la firme de Mountain View. Le P40 devrait être officiel dans les prochaines semaines à un prix très intéressant en France, c’est-à-dire moins de 300 euros.

