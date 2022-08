Huawei P30 Pro : la mise à jour EMUI 12 détraque l’application Photo

Depuis le déploiement de la mise à jour EMUI 12 sur les Huawei P30 et P30 Pro en avril 2022, certains utilisateurs rencontrent des problèmes avec l'application Photo, entre crashs inopinés, mise au point impossible et fenêtre de visualisation floue.

Lors de son lancement en mai 2019, les Huawei P30 et P30 Pro se sont rapidement imposés comme les meilleurs photophones du marché. Comme nous le précisons dans notre test complet, le P30 Pro était le premier smartphone de la marque à embarquer un quadruple capteur photo signé Leica.

Il était composé d'un capteur principal grand angle de 40 MP, d'un capteur ultra grand angle de 20 MP, d'un téléobjectif de 8 MP et enfin d'un capteur ToF. L'année de son lancement, le P30 Pro a même été consacré meilleur smartphone photo par les TIPA Awards 2019. Encore aujourd'hui, le Huawei P30 Pro n'a pas à rougir face à la concurrence concernant ses performances en photo.

La MAJ EMUI 12 détraque l'appli Photo sur les P30 Pro

Néanmoins, les choses se sont visiblement gâtées depuis le déploiement de la dernière mise à jour EMUI 12 en avril 2022. D'après plusieurs utilisateurs, l'arrivée de la nouvelle surcouche de Huawei a totalement détraqué l'application photo sur les Huawei P30 et P30 Pro. Pour certains, la mise au point est impossible.

Ce problème en entraîne un autre, puisque faute de mise au point, la fenêtre de visualisation reste floue également. Bonne nouvelle toutefois, l'appareil photo semble fonctionner si l'on opte seulement pour l'ultra grand angle et les modes macro.

Mais bien entendu, ce ne sont pas les seuls bugs signalés par les propriétaires de P30 Pro. En effet, il arrive dans certains cas que l'application photo se bloque en affichant le message suivant : impossible de se connecter à l'appareil photo. Comme le rapportent nos confrères de Huawei Central, l'un des utilisateurs concernés a contacté le service technique de Huawei pour obtenir de l'aide.

D'après les équipes du constructeur, il s'agit bien d'un problème logiciel. L'heure est donc à l'attente d'un éventuel correctif. Comme dit plus haut, cet utilisateur assure que ces bugs sont survenus juste après le déploiement d'EMUI 12. Dans le doute, il est revenu à la précédente version de la surcouche pour constater ou non une amélioration de la situation, sans succès. Les problèmes sur la partie photo ont persisté même après le retour sur EMUI 11. Et vous, êtes-vous concernés par ces soucis sur votre Huawei P30 Pro ? Dites-nous-le dans les commentaires.

Source : Huawei Central