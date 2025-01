Huawei Mate X6 : un smartphone pliable qui mise sur la photographie

Huawei poursuit son avancée sur le marché des smartphones pliables avec le Mate X6. Entre innovations en photographie, conception robuste et solutions adaptées, ce modèle soulève des questions : est-il vraiment à la hauteur ?

Depuis son arrivée sur le marché des smartphones pliables en 2019, Huawei a su s’imposer avec des avancées régulières. En 2024, la marque détient 35 % des parts de marché mondiales, surpassant Samsung et marquant une croissance de +257 % des expéditions. Avec le Mate X6, Huawei continue de développer ce segment avec un appareil qui combine technologie pliable et avancées photographiques.

Une attention particulière portée à la photographie

Avec le Mate X6, Huawei propose une expérience photographique qui se rapproche de la qualité professionnelle. L’appareil se distingue par ses avancées technologiques pensées pour capturer des images impeccables, quel que soit le contexte.

La caméra Ultra Chroma est la grande innovation de ce modèle. Grâce à ses 1,5 million de canaux spectraux, elle analyse la lumière ambiante et restitue des couleurs fidèles à la réalité. Les tons de peau, les nuances des vêtements ou les paysages bénéficient d’une précision jamais vue sur un smartphone pliable.

En parallèle, la caméra Ultra Aperture se démarque par son ouverture physique ajustable, réglable sur 10 niveaux (de F1.4 à F4.0). Cette flexibilité permet de s’adapter à différentes situations :

Une faible ouverture (F1.4) idéale pour les portraits avec un flou d’arrière-plan naturel.

Une ouverture plus grande (F4.0) pour des paysages nets et détaillés.

En basse lumière, l’appareil excelle également grâce à un système avancé de stabilisation optique (OIS) qui limite les flous.

Huawei introduit aussi des modes créatifs pour enrichir l’expérience utilisateur :

Multi Exposure permet de superposer des images et créer des effets artistiques.

Flex-stop Shooting exploite l’écran pliable pour cadrer des scènes sous des angles innovants.

Ces fonctionnalités font du Mate X6 un compagnon idéal pour les passionnés de photo et les créateurs de contenu.

Comment accéder aux applications sur un smartphone Huawei ?

Disponible sur l’AppGallery, Aurora Store est une alternative open-source qui permet de télécharger les applications les plus populaires en toute simplicité. Cette approche garantit une expérience utilisateur simplifiée et fluide au sein de l’écosystème.

Les autres points forts du Huawei Mate X6

Au-delà de ses performances photographiques et de son écosystème d’applications, le Huawei Mate X6 se distingue également par son design, son autonomie et ses écrans, qui renforcent son positionnement haut de gamme.

Conçu avec des matériaux nobles comme le cuir végan et la fibre de verre, il allie élégance et robustesse. Sa certification IPX8 lui assure une protection contre l’eau et la poussière, offrant ainsi une sérénité d’utilisation au quotidien.

Côté endurance, sa batterie de 5110 mAh est optimisée pour durer toute la journée. Avec la recharge rapide, 66W filaire et 50W sans fil, l’appareil est rapidement opérationnel, même en cas d’utilisation intensive.

Les écrans, enfin, se démarquent par leur luminosité exceptionnelle (jusqu’à 2500 nits) et leur fluidité, grâce à une fréquence adaptative de 1 à 120 Hz. Ils garantissent une expérience immersive, que ce soit pour travailler ou se divertir.

Ces éléments complètent un smartphone pensé pour la polyvalence et le confort.

Où trouver le Huawei Mate X6 ?

Le Huawei Mate X6 est disponible à 1999 €.

