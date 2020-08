Huawei Mate 40 : découvrez son design complet avec un énorme module photo à l’arrière

Voici enfin un premier aperçu complet du design du Huawei Mate 40. Le smartphone arbore un écran incurvé et fait l’impasse sur l’encoche du Mate 30 au profit d’un trou dans l’angle supérieur gauche. Huawei a à nouveau fait le choix d’un module photo circulaire à l’arrière et a considérablement augmenté sa taille.

Le Huawei Mate 40 continue de se dévoiler, plusieurs mois avant son lancement. Cette année, le constructeur aurait prévu de décliner le modèle en 4 variantes contre deux habituellement. À quoi ressemblera le Mate 40 ? Voici enfin un premier aperçu de son design que l’on doit comme souvent au leaker Français OnLeaks. Il a réussi à mettre la main sur des maquettes 3D du smartpone et nous offre un premier aperçu de ce dernier via des rendus créés en collaboration avec le designer HandsetExpert.

Huawei Mate 40 : voici son design sous toutes les coutures

Comme l’indiquait une protection d’écran qui a fuité il y a quelques jours, le Huawei Mate 40 arbore un écran incurvé sur les côtés à l’instar de son prédécesseur, mais abandonne son encoche au profit d’un poinçon suffisamment spacieux pour accueillir deux capteurs photo à l’avant. À l’arrière, le smartphone hérite du module photo circulaire des Mate 30 et Mate 30 Pro mais Huawei a considérablement augmenté sa taille, tout comme son excroissance qui est plus marquée à l’arrière.

Le Huawei Mate 40 dispose de quatre capteurs photo. À l’instar de Samsung et de Xiaomi, Huawei aurait enfin décidé de passer à un capteur principal de 108 MP. La bosse à l’arrière devrait abriter trois capteurs plus grands et un quatrième module mystérieux qui pourrait être un autofocus laser ou un capteur ToF. Le Mate 40 Pro en ce qui le concerne devraient profiter d’un module périscopique à l’instar du P40 Pro avec un zoom optique 5x, voire 10x comme sur le P40 Pro+.

Huawei Mate 40 : un écran plus compact

Selon les informations de OnLeaks, le Mate 40 devrait disposer d’un écran plus compact que son prédécesseur. La dalle mesure environ 6,4 pouces de diagonale, contre 6,62 pouces pour le Huawei Mate 30. Les dimensions du smartphone seraient également plus petites : 158,6 x 72,5 x 8,9 mm (10,4 mm avec la bosse de la caméra arrière) contre 160.8 x 76.1 x 8.4 mm pour l’actuel modèle. Ce dernier est toutefois légèrement moins épais sans l’excroissance de la caméra. Curieusement, comme vous pouvez le voir sur la première image ci-dessous, il y a un deux emplacements inhabituels dont le but est encore inconnu sur la tranche supérieure du Huawei Mate 40.

Source : OnLeaks