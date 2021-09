Huawei lancera bientôt une montre capable de mesurer la pression artérielle

Huawei dévoilera bientôt une nouvelle montre connectée. Celle-ci sera capable de mesurer la pression artérielle. La firme chinoise recrute des testeurs dans l’Empire du Milieu pour mettre à l’épreuve la fonctionnalité. Cette nouvelle montre devrait aussi intégrer un ECG que Huawei a utilisé pour la première fois dans la Watch GT 2 Pro.

Plus tôt aujourd’hui, nous avons publié un article sur le baromètre de Canalys sur le marché des bracelets et des montres connectées au deuxième trimestre 2021. Selon cette étude, Xiaomi est la première marque en volume. Sur le segment des montres connectées uniquement, Apple est en pole position, sans grande surprise. Huawei est en troisième position sur le marché bracelet et montre, et deuxième sur celui des montres.

Bien sûr, Huawei a fortement glissé. Cependant, comme pour les smartphones, la firme chinoise ne compte pas abandonner la bataille si facilement. Après les Watch 3 et Watch 3 Pro, d’autres montres connectées sont en préparation. Des montres qui continueront de jouer la carte de la santé et de la biométrie. Rappelons que Huawei propose un ECG en Chine avec une version spéciale de la Watch GT 2 Pro.

Il y aura un tensiomètre dans la prochaine montre de Huawei

Le site chinois IT Home rapporte qu’un lancement pourrait avoir lieu très prochainement. Et la nouvelle montre connectée devrait intégrer un tensiomètre qui sert à mesurer la pression artérielle. Deux indices confirment cette information. D’abord, un cadre de Huawei a confirmé avoir reçu une certification de l’autorité chinoise en charge de la santé. Et cette certification concerne un tensiomètre. Second indice, Huawei recrute des testeurs pour “une nouvelle fonction biométrique”. Et l’un des critères de sélection concerne la taille du poignet.

Ce n’est pas la première fois qu’un tensiomètre est intégré à une montre connectée. Mais c’est encore très rare : seul Samsung propose cette fonction, et ce depuis la Galaxy Watch 3 lancée en août 2020. En offrant un tensiomètre dans sa nouvelle montre, Huawei frapperait très fort. D’autant que les rumeurs affirment qu’Apple n’offrira aucune nouvelle fonction biométrique dans ses prochaines Apple Watch.

Source : IT Home