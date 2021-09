Xiaomi a vendu plus de montres et bracelets connectés qu’Apple au printemps 2021

Xiaomi est devenu, au deuxième trimestre 2021, la première marque de montres et bracelets connectés en nombre d’unités vendues. Un succès qu’elle doit, selon l’institut Canalys, au Mi Smart Band 6. La marque de Lei Jun devance ainsi Apple, Huawei, Fitbit et Samsung. En revanche, sur le marché des smartwatches, Apple reste largement leader.

Il y a de plus en plus de marques qui lancent des objets connectés. Et notamment des accessoires qui gravitent autour du smartphone. Nous pensons notamment aux casques et écouteurs sans fils, ainsi qu’aux montres et bracelets connectés. Quasiment toutes les marques de smartphones présentes en France en proposent : Xiaomi, Apple, Samsung, Oppo, Realme, OnePlus, Huawei, etc.

Une offre qui devient donc pléthorique parce que la demande est croissante. Nous en voulons pour preuve le baromètre trimestriel de Canalys sur le marché mondial des montres et bracelets connectés. Selon la dernière édition, qui s’intéresse au second trimestre 2021, il s’est vendu 5,6 % de montres et bracelets en plus qu’en 2020. Soit 40,9 millions d’unités.

Xiaomi est premier, devant Apple, sur le marché des bracelets et montres connectés

Selon cette même étude, le marché est toujours dominé par Xiaomi dont la part de marché atteint les 19,6 % à 8 millions d’unités vendues. Cette part est en légère baisse, parce que la croissance de la marque est légèrement plus faible que celle du marché global (2,6 %). Canalys explique que Xiaomi a remporté cette première place grâce au Mi Band 6 dont la marque a avancé le lancement pour remplacer le Mi Band 5 bien moins intéressant. Il a été lancé en mars au prix de 45 euros.

En deuxième position, nous retrouvons Apple avec 19,3 % de part de marché. La firme de Cupertino frôle les 8 millions de Watch vendues et progresse de 29,4 % ses ventes. Et ce avec un produit beaucoup plus cher qu’un Mi Band. C’est une véritable prouesse. Suivent ensuite Huawei (9,2 %), Fitbit (7,3 %) et Samsung (6,1 %). Huawei signe la plus forte chute (-53,9 % en volume) et Samsung la meilleure progression (+114,1 %).

Sur le marché des smartwaches uniquement, Apple reste largement leader avec cumulant 31,1 % des ventes. Comme Xiaomi, ce pourcentage est en légère baisse parce que le marché des montres connectées a progressé plus vite : 37,9 %. Huawei est second (9 %), suivi de Garmin (7,6 %), Samsung (7 %) et Xiaomi (5,7 %).