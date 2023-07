Huawei : la prochaine mise à jour d’EMUI 13 ajoute deux fonctions très intéressantes, mais cachées

Disponible en bêta sur certains modèles de smartphones Huawei, la future mise à jour d'EMUI 13 intègre deux fonctionnalités intéressantes, une pour tous les utilisateurs et une pour les mélomanes.

Si vous possédez un smartphone Huawei, vous n'êtes pas sans savoir que l'interface est une version modifiée d'Android. La surcouche, dont la dernière mouture est EMUI 13, est basée sur Android 12. Cela peut sembler étrange quand on sait qu'Android 14 est attendu cette année, mais dans les faits, ce n'est pas vraiment visible. Huawei a tellement transformé Android sur ses mobiles qu'on ne remarque pas vraiment le “retard” supposé. Un bon exemple est le Huawei Mate X3, qui embarque EMUI 13.1.

Que l'on aime ou non EMUI, on ne peut pas dire que le constructeur fait l'impasse sur de nouvelles fonctionnalités lorsqu'il met à jour son interface. Dans la dernière bêta déployée, accessible sur les modèles compatibles si vous vous êtes inscrits au programme dédié pour les recevoir, on note deux nouvelles fonctionnalités pas forcément mises en avant. Si l'une est en effet destinée à un nombre plus restreint d'utilisateurs, l'autre devrait pourtant ravir tout le monde.

La prochaine version d'EMUI 13 permet de recharger sa batterie encore plus vite

La première fonction propose de charger encore plus vite la batterie de votre appareil. Appelée Charge Turbo, elle est accessible manuellement une fois le téléphone branché à un chargeur. Maintenez le doigt appuyé sur les animations de rechargement à l'écran et rapidement, elles changeront pour afficher la mention Charge Turbo. Le mobile bascule sur un nouvel algorithme de charge censé améliorer et accélérer cette dernière. Pour l'instant, nous n'avons pas de mesure du gain réel.

La deuxième nouveauté est un peu plus confidentielle puisqu'elle concerne les détenteurs des écouteurs sans fil Huawei FreeBuds Pro 2. Après la mise à jour, il sera possible d'activer l'Audio Spatial. Disponible dans les paramètres des FreeBuds Pro 2 une fois connectés, l'effet profite de ses capteurs gyroscopiques à 6 axes pour ajuster le son en fonction des mouvements de votre tête, en temps réel et à 360°. Vous pouvez aussi rendre la spatialisation fixe ou la désactiver entièrement. Il n'y a pas de date annoncée pour le déploiement d'une version stable de la mise à jour actuellement.

Source : Huawei Central