Huawei : EMUI 13 serait basé sur Android 12

Huawei a officialisé la sortie de ses Mate 50 et Mate 50 Pro, avec une bonne nouvelle : les nouveaux flagships de la marque embarquent EMUI 13 sur les marchés hors-Chine, une nouvelle version de son système d'exploitation pour smartphone. Le constructeur ne s'est pas montré bavard sur les fonctionnalités et changements apportés par la mise à jour, ni sur sa disponibilité pour les autres mobiles de la marque, mais on sait au moins qu'elle est à un stade de développement avancé.

On sait qu'une nouvelle version d'EMUI ne coïncide pas forcément avec une mise à niveau vers une version plus récente d'Android, mais cela devrait être le cas pour EMUI 13, qui serait basé sur Android 12. L'indice qui laisse penser à cette conclusion provient d'un benchmark Geekbench pour le Huawei Mate 50 Pro. Celui-ci indique que le smartphone tourne sous l'interface HarmonyOS 3 (il s'agit d'un modèle chinois) et le système d'exploitation Android 12. EMUI 13 reprenant bon nombre d'éléments d'HarmonyOS 3, on peut en déduire qu'il sera également basé sur Android 12.

Huawei est sans doute le constructeur de smartphones pour lequel il est le plus difficile d'analyser les versions logicielles de ses smartphones. D'abord, le fabricant développe en parallèle EMUI et HarmonyOS selon les marchés. Ensuite, la numérotation d'EMUI ne suit pas exactement celle d'Android, alors que d'autres marques ont changé leur nomenclature pour plus de lisibilité. Mais surtout, une version d'EMUI peut être basée sur plusieurs versions d'Android à la fois selon le modèle de smartphone. C'est notamment le cas d'EMUI 12, basé sur Android 11 sur certains téléphones, mais sur Android 10 pour d'autres.

Pour rappel, Huawei est toujours interdit d'intégrer les Google Mobile Services (GMS) à ses produits. EMUI exploite Android Open Source Project (AOSP), alors qu'HarmonyOS utilise seulement certaines ressources et bibliothèques logicielles open source du projet. Mais la firme chinoise ne peut pas collaborer avec Google en matière de suivi logiciel, ce qui lui fait accuser un certain retard : Huawei va tout juste passer à Android 12 alors qu'Android 13 est disponible depuis peu.

Source : Huawei Central