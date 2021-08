Huawei : la marque veut-elle vraiment ressusciter la série D, qui a précédé les Mate ?

Une rumeur très légère affirme que Huawei souhaite faire renaitre la série D. Cette série était à l’origine dédiée aux grands smartphones. Elle a donné naissance aux Mate. Le dernier modèle date de 2017. Le retour de la série D ne serait cependant pas le signe de l’arrêt des Mate dont un nouveau modèle est attendu en 2022.

Une étrange rumeur a émergé en ce début de semaine. Elle concerne Huawei. Et elle émane bien évidemment de Chine. Que dit cette rumeur ? Elle affirme que Huawei pourrait redonner sa chance à une ancienne série de smartphones. Il s’agit de la série D. Selon la rumeur, Huawei pourrait donc redévelopper cette gamme, laquelle rassemblait auparavant de grands smartphones.

La série D est une ancienne série, lancée en 2012 par Huawei. Elle s’appelait alors Ascend D. Le premier modèle, l’Ascend D1, a été dévoilé au Mobile World Congress de 2012, quelques semaines après la sortie du premier Ascend P1 lors du CES de la même année. La série Ascend D était une réponse de Huawei aux Galaxy Note de Samsung. Ils ont d’ailleurs donné naissance quelques années plus tard aux Mate, tandis que la gamme P perdurait et montait en gamme.

Si la série de Huawei est ressuscitée, quel sera son positionnement ?

Le nouveau positionnement de la série D n’a pas été précisé par la source de cette étrange fuite. Il est évident qu’elle ne remplacera pas la série Mate. D’abord parce que les fuites, plus crédibles, affirment qu’un Mate 50, retardé comme les P50, sortira bel et bien. Mais en 2022. Il serait donc étonnant que Huawei supprime la gamme juste après. Ensuite, la « marque » Mate est maintenant bien installée. Et elle est synonyme de smartphone très haut de gamme.

Si la série D ne remplace pas la série Mate, quel sera son positionnement ? Difficile à dire. Le catalogue de Huawei est plutôt bien structuré, avec les Mate et les P sur le haut de gamme, les Nova sur le milieu de gamme et les Enjoy et les Y sur l’entrée de gamme. L’arrivée d’une nouvelle gamme, sans en enlever une autre, semble étonnante. D’autant plus que Huawei n’est plus en position d’étendre son offre. Rappelons que le chiffre d’affaires de la marque au premier semestre 2021 était au plus bas. Faut-il donc simplement croire à cette rumeur ? Nous émettons de sérieux doutes, même si rien n’est vraiment impossible.

