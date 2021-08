Huawei voit ses revenus chuter de 29% par rapport à 2020, la firme peut-elle remonter la pente ?

Huawei est entraîné dans une tourmente qui ne semble pas avoir de fin. Depuis le début des restrictions américaines, la firme chinoise perd de plus en plus d’argent. Selon un récent rapport financier, elle a enregistré un chiffre d'affaires 29 % en plus bas au premier semestre 2021, comparé à la même époque l’année dernière.

La récente sortie du Huawei P50 est un enjeu capital pour la firme chinoise. Depuis que l’administration Trump a déclaré ses sanctions envers celle-ci, les choses ne sont pas vraiment au beau fixe. Privé d’Android, le constructeur n’a eu d’autres choix que de développer son système d’exploitation, HarmonyOS. Malgré tout, ce dernier ne semble pas parvenir à rassurer les utilisateurs et les investisseurs. Depuis plusieurs mois, Huawei perd de l’argent. Beaucoup d’argent.

Le premier rapport financier de l’année, correspondant au premier trimestre a donné la couleur. Par rapport à 2020, le constructeur a réalisé 16,5 % de ventes en moins. Depuis, les choses ne se sont pas arrangées. À la fin du mois de juin, l’entreprise enregistrait une chute de 29,4 % de ses revenus. Alors que ses activités lui ont rapporté 454 milliards de yuans (59,6 milliards d’euros) à la même époque l’année dernière, elles n’ont généré que 320 milliards (42 milliards d’euros) de yuans ces 6 derniers mois.

Huawei se montre confiant pour l’avenir, mais le devrait-il ?

Forcément, cette chute inarrêtable se ressent dans tous les domaines. En Chine, pays où il régnait autrefois, Huawei ne fait désormais plus partie du top 5 des meilleurs vendeurs de smartphones. D’autres secteurs de l’entreprise souffrent également. Ses revenus générés par ses activités de transporteur ont baissé de 14 %, tandis que sa section consommateur a chuté de 13,7 %. Néanmoins, d’autres domaines se portent mieux, comme l’entreprise, qui est en hausse de 18 % avec 36 milliards yuans (4,7 milliards d’euros) rapportés.

Eric Xu, membre du conseil d’administration, se montre malgré tout optimiste. « Malgré la baisse du chiffre d’affaires de notre activité grand public due à des facteurs externes, nous sommes convaincus que nos activités liées aux opérateurs et aux entreprises continueront de croître de manière régulière », a-t-il. Comme le montrent les chiffres de la division entreprise, Huawei semble effectivement avoir une carte à jouer de ce côté-ci. Cependant, Eric Xu reconnaît que la firme a « traversé des périodes difficiles, et tous [ses] employés sont allés de l’avant avec une détermination et une force extraordinaires ».

Source : ZDNet