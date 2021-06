Huawei utilisera des Snapdragon dans ses nouveaux smartphones et tablettes

Huawei va tenir une grande conférence demain 2 juin pour dévoiler son système d’exploitation Harmony OS. La marque va également présenter des nouveaux produits, dont la tablette MatePad Pro. Cette dernière devrait utiliser un processeur Qualcomm.

Depuis 2019, Huawei doit faire avec l’embargo imposé par les Etats-Unis. Celui-ci s’est un peu assoupli fin 2020 et la firme chinoise a l’autorisation de se fournir chez Qualcomm. Lors de sa conférence de demain, elle devrait annoncer son premier gros produit avec un SoC Snapdragon : la Huawei MatePad Pro.

Demain 2 juin, Huawei tiendra en effet une grande conférence en Chine. La société y présentera Harmony OS, son nouveau système d’exploitation qui remplacera Android sur ses terminaux mobiles. On pourrait également y voir le P50, de nouvelles montres Watch 3 Series ou encore des smart TV. Ce qui est presque certain, c’est que la MatePad Pro sera de la partie, selon un leaker sur Weibo.

La MatePad Pro, premier produit avec processeur Qualcomm et Harmony OS présenté

Il indique en effet que la nouvelle itération de la tablette phare de Huawei sera bien présentée. Elle aurait le droit à deux versions. La première proposerait une dalle de 12,6 pouces et serait équipée d’un processeur Kirin 9000. La deuxième, celle de 10,8 pouces, serait la plus intéressante, puisqu’elle proposerait un processeur Qualcomm Snapdragon 870.

C’est sur cette dernière que nous avons le plus d’infos, puisque la fuite évoque la présence de 8 Go de RAM, de 128 ou 256 Go de mémoire, d’un APN de 13 mégapixels et d’une batterie de 7250 mAh. Bien entendu, l’ardoise tactile ne tournerait pas sur Android, mais sur le système d’exploitation Harmony OS 2.0. Côté écran, nous retrouverions une dalle IPS de 10,8 pouces d’une définition de 2560 x 1600 pixels compatible avec un stylet. La tablette serait aussi équipée d’un clavier magnétique, comme c’est la norme aujourd’hui et serait proposée en trois coloris.

La MatePad Pro de 12,6 pouces n’a pas donné plus de détails pour sa part, mais on peut s’attendre à une version « supérieure », ne serait qu’au niveau de la puissance de son processeur. Là aussi, il faudra compter sur Harmony OS. Les deux tablettes devraient être vendues à partir du 10 juin prochain, selon le leak, pour un prix encore inconnu. Nous serons fixés dès demain, soit lors de la présentation d’Harmony OS. Les MatePad Pro pourraient en effet signer le début d’une nouvelle ère pour ce constructeur après cette période difficile. Toutefois, elles pourraient être accompagnées d'autres produits forts.

Huawei compterait présenter des smartphones 4G

Comme l’indique Huawei Central, la firme chinoise pourrait sortir l’artillerie lourde et présenter des tas de nouveaux produits avec son OS maison. Elle pourrait en effet dévoiler des versions 4G de certains de ses smartphones existants, comme le Mate 40, le Mate X2 ou encore le Nova 8, tous avec des processeur Qualcomm.

Le site va encore plus loin en espérant que Huawei dévoile son P50 avec une version 4G du Snapdragon 888. Pour rappel, le constructeur ne peut utiliser de SoC Qualcomm avec une puce 5G. Les adeptes de la marque devront donc se contenter de ça pour le moment. Bien évidemment, cela suggère qu’Harmony OS sera adapté aux processeurs conçus par Qualcomm. Ils pourraient à terme devenir la norme pour les produits Huawei, étant donné que cette dernière ne peut plus concevoir ses propres SoC en partenariat avec TSMC.

Ainsi, Huawei devrait connaître une seconde jeunesse avec ces produits, mais aussi avec cet OS. Tout ça devrait être présenté demain lors la conférence qui se déroulera en Chine. Bien évidemment, nous suivrons assidument les nouveautés et nous vous les partagerons.

