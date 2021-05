Huawei va lancer la Watch 3 avec HarmonyOS ce 2 juin 2021

Huawei s'apprête à lever le voile sur la Watch 3, sa première montre connectée sous HarmonyOS. Le groupe chinois va en effet profiter de la conférence du 2 juin 2021, essentiellement consacrée à son alternative à Android, pour annoncer l'accessoire.

Acculé par les sanctions américaines, Huawei a accéléré le développement de HarmonyOS, un système d'exploitation alternatif à Android. Disponible en version beta depuis l'an dernier, l'OS mobile se base essentiellement sur AOSP, la version open source de l'interface de Google. Après des mois de tests, le groupe chinois s'apprête finalement à lancer la version finale et stable de sa solution sur le marché.

Comme annoncé officiellement, Huawei présentera dans les détails tous les atouts de HarmonyOS ce mercredi 2 juin 2021. Le premier appareil à embarquer le système d'exploitation serait la tablette Huawei MatePad2. Cette ardoise tactile sera annoncée lors de la conférence, qui sera retransmise en ligne dans le monde entier.

Que sait-on déjà sur la Huawei Watch 3 sous HarmonyOS ?

Mais Huawei ne compte pas s'arrêter là. Lors de la présentation du 2 juin 2021, la marque chinoise va aussi lever le voile sur la montre connectée Watch 3. Huawei vient d'annoncer la nouvelle sur Sina Weibo, le réseau social chinois. Comme le MatePad2, la smartwatch tournera sous HarmonyOS. Jusqu'ici, Huawei misait sur une interface maison appelée Lite sur ses montres connectées, dont la Huawei Watch GT 2 et la GT 2 Pro que nous avons testé.

HarmonyOS a été pensé comme un système d'exploitation modulaire. Concrètement, l'OS est capable de s'adapter à une vaste variété d'appareils, comme des smartphones, des tablettes, des enceintes connectées, des téléviseurs, des voitures ou des montres connectées. De facto, il n'est pas étonnant que l'OS soit présent sur la Watch 3. D'après les images partagées par Teme, un leaker chinois, l'interface d'HarmonyOS prend la forme d'un cercle où sont disposées toutes les applications.

Du reste, la Watch 3 de Huawei devrait embarquer un moniteur capable de surveiller la température corporelle des utilisateurs tout au long de la journée, un capteur pour repérer les défaillances cardiaques et offrir une autonomie encore meilleure que les précédentes montres de la marque. On vous en dit plus dès que possible sur la smartwatch de Huawei.