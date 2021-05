Huawei veut offrir le même design en façade à tous ses smartphones

Huawei envisagerait de reprendre le design du capteur selfie du Huawei P50 sur ses prochains smartphones. Le flagship devrait, selon les sources, présenter un trou au milieu de l’écran où viendra se nicher l’appareil photo. Un choix que le constructeur chinois souhaiterait conserver à l’avenir.

La sortie du Huawei P50 se rapproche et les rumeurs se bousculent au portillon. Le prochain flagship du constructeur devrait normalement être lancé en juin — si l’on s’en tient aux fuites sur le sujet — et, déjà, de nouvelles informations nous parviennent quant aux prochains projets en cours de développement. Le leaker Digital Chat Station, à qui l’on doit bon nombre de fuites s’étant révélées exactes, affirme en effet que Huawei envisage de conserver le design du capteur selfie du P50.

Cette décision ne concernait pas que les smartphones de la série P. Au contraire, la firme chinoise prévoirait de la développer sur les modèles moyen et haut de gamme. Par ailleurs, cette dernière aurait également pour projet de proposer ce design sur des écrans plats comme sur des écrans incurvés. C’est donc une toute nouvelle génération de smartphones que s’apprête à présenter Huawei, à l’aube du lancement de HarmonyOS.

Les prochains Huawei auraient également un trou central pour le capteur selfie

Le Huawei P50 et sa version Pro ont désormais tous les deux été révélés sous tous les angles, via de multiples rendus, photos volées et autres vidéos. Chacune de ses fuites s’accorde sur le design du prochain flagship et notamment sur la présence du poinçon central à l’avant du téléphone. Ce ne serait donc pas une surprise que Huawei décide de reporter ce choix de conception sur ses prochains modèles, à l’heure où de nombreux téléphones haut de gamme proposent déjà cette dernière.

Le P50 n’a désormais plus grand-chose à cacher, tant il a fait l’objet de révélation ces dernières semaines. Nous savons déjà presque tout de sa fiche technique, à savoir qu’il sera propulsé par un SoC Kirin 9000 et par une batterie compatible avec la charge 66 W. Il sera également le premier smartphone du marché sous HarmonyOS.

Source : Digital Chat Station