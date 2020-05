Huawei choisit Dailymotion pour remplacer YouTube dans ses smartphones

Huawei et Dailymotion ont signé un partenariat en ce qui concerne la diffusion des vidéos. Une alliance qui devrait être profitable aux deux parties et qui devrait se concrétiser prochainement sur le service Huawei Video.

L’hégémonie de Youtube dans le domaine du contenu vidéo est incontestable. Mais Huawei a l’impossibilité de travailler avec Google à la suite de l’embargo imposé par Donald Trump. La firme chinoise doit donc trouver des solutions. Elle s’est ainsi tournée vers Dailymotion, la plate-forme française et propriété de Vivendi. Les deux sociétés ont annoncé avoir signé un partenariat le 26 mai pour la diffusion de contenus vidéo.

La suite de Google n’est plus disponible sur les smartphones Huawei, qui doit donc faire sans. Difficile de proposer une offre vidéo intéressante sans la présence de Youtube. Pour pallier à ce problème, Huawei propose son application maison : Huawei Video. Dailymotion viendra donc enrichir ce service, contribuant donc à offrir une alternative au service de Google.

Une aubaine pour Dailymotion

Fondée en 2005, la plate-forme française Dailymotion a connu son heure de gloire à la fin des années 2000, tirant la dragée haute à Youtube, fondé la même année. Mais les choses ont bien changé depuis. Youtube s’est lentement imposé comme le service incontournable, non seulement pour les diffuseurs, mais également pour les créateurs.

Racheté en 2015 par Vivendi, le service Dailymotion n’est plus que l’ombre que ce qu’il était. La formule a été repensée en 2019, resserrant son offre autour de vidéos inédites de diffuseurs, et laissant les créateurs à Youtube. Les deux services ne jouent plus sur le même tableau, même si la comparaison entre les deux reste inévitable. L’alliance avec Huawei représente donc une opportunité de revenir sur le devant de la scène, étant donné que c’est le deuxième plus gros vendeur de smartphones de la planète.

Huawei, quant à lui, cherche des solutions pour continuer à séduire le grand public, et Dailymotion est une alternative logique à la plate-forme de Google.