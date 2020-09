Huawei lancerait une tablette avec Kirin 9000 malgré la pénurie de puces

Huawei travaillerait sur une nouvelle tablette haut de gamme, révèle un informateur chinois. D'après lui, cette nouvelle tablette est alimentée par le SoC Kirin 9000, le dernier chipset développé par HiSilicon. En dépit des sanctions américaines, Huawei compterait bien défier l'iPad Pro d'Apple, qui domine largement ce marché, dans les mois à venir.

Depuis le 15 septembre 2020, Huawei ne peut plus se fournir auprès de TSMC, Qualcomm, Samsung, Micron et SK Hynix. Privé de TSMC sur ordre de Donald Trump, la firme chinoise n'est plus en mesure de graver les chipsets Kirin mis au point par HiSilicon, une filiale de Huawei. Pour l'heure, le constructeur ne peut plus produire d'autres puces Kirin. Sans celles-ci, la division mobile et tablette de la marque est au point mort. Les analystes s'attendent donc à ce que les ventes de smartphones Huawei dégringolent de 74% dès l'année prochaine.

Le même SoC que les Huawei Mate 40 et Mate 40 Pro

Aux dernières nouvelles, TSMC a eu le temps de produire un important stock de SoC Kirin 9000, le dernier chipset développé par HiSilicon, avant que les sanctions ne soient appliquées. Huawei aurait ainsi réussi à amasser un stock de puces conséquent pour tenir dans les mois à venir. Dans ces conditions, le lancement des Mate 40 et Mate 40 Pro, alimentés par le SoC Kirin 9000, devrait se dérouler sans accroc majeur. Les smartphones seraient lancés dans le courant du mois d'octobre, uniquement en Chine. Par contre, les Mate 40 ne sortiraient pas en Europe avant 2021.

D'après une publication de Digital Chat Station, un leaker chinois sur Sina Weibo, relayée par nos confrères de Huawei Central, Huawei s'apprêterait aussi à lancer une nouvelle tablette haut de gamme malgré le durcissement des sanctions américaines à son encontre. La tablette, décrite comme un flagship haut de gamme, sera évidemment compatible avec le réseau 5G.

Pour Huawei Central, cette tablette succéderait au MatePad Pro, qui est alimenté par le Kirin 990. La firme chinoise pourrait nous en dire plus sur cette tablette premium lors de la conférence d'octobre dédiée aux Mate 40. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

