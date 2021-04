Huawei, Apple : voici les constructeurs qui offrent le plus de stockage dans leurs smartphones

Counterpoint Research publie une étude sur les tendances en matière de stockage dans les smartphones. Celui-ci a franchi en 2020 le cap des 100 Go de moyenne. Sur les segments premium, l’offre basique est désormais de 128 Go. L’institut dévoile également le Top 10 des marques les plus généreuses en termes de stockage.

La durée de vie d’un smartphone est en augmentation. Nous gardons nos téléphones de plus en plus longtemps. Et c’est une bonne nouvelle. Parallèlement, notre consommation de contenus est de plus en plus importante : des séries, des films, de la musique des jeux, des photos. Nous voulons conserver ces contenus localement parce que notre connectivité n’est pas toujours active : transport, voyage, panne de réseau, zone blanche, etc.

Parallèlement, la qualité de ces contenus progresse régulièrement. Les films étaient en HD. Ils sont en Full HD. Ils passent en 4K. Ils seront peut-être un jour en 4K. De même pour les photos et les vidéos que vous capturez avec votre mobile. Les jeux sont en 3D. Un titre comme Genshin Impact pèse quasiment 9 Go de stockage. Et ce n’est qu’un seul jeu. Bref, vous avez de plus en plus besoin d’espace dans votre smartphone.

Le stockage moyen d'un smartphone dépasse les 100 Go

Et les constructeurs ont compris ce besoin. L’institut d’étude Counterpoint Research a publié une étude qui explique que le volume de stockage interne moyen d’un smartphone a dépassé les 100 Go en 2020. Cela veut dire que l’ensemble des smartphones vendus dans le commerce disposent en moyenne de 100 Go (avant extension avec une carte mémoire bien sûr). En 2021, la tendance devrait se confirmer.

Ce sont évidemment les segments milieu de gamme et haut de gamme qui tirent vers le haut cette moyenne. Sur ces deux segments, la quantité de stockage usuelle est de 128 Go. Mais cela peut monter bien plus haut. 256 Go et 512 Go sont régulièrement proposés par les marques de téléphone. Bien évidemment, toutes les marques ne proposent pas toujours autant d’espace de stockage. Huawei, Apple et Oppo (dans cet ordre) sont les marques qui offrent en moyenne le plus stockage dans leurs téléphones.

Elles sont suivies, dans l’ordre, par Honor, Vivo, Samsung, Xiaomi, Realme, Motorola et feue LG Mobile. Deux petites remarques pour comprendre ce classement et, surtout, expliquer pourquoi Apple est aussi haut dans le classement. D’abord, l’étude ne tient pas compte du rapport qualité-prix. La moyenne est calculée sur l’ensemble des modèles, sans aucune pondération de volumétrie ou de prix.

Une étude en défaveur des marques positionnés sur l'entrée de gamme

Ensuite, l’étude ne tient pas compte du positionnement. Apple propose peu de smartphones. Et la très grande majorité concerne des modèles assez chers, pourvus de beaucoup d’espace de stockage. Les modèles “pro” montent à 512 Go et certaines rumeurs parlent d'iPhone 13 avec 1 To en 2021. C’est donc finalement assez facile pour Apple de figurer en deuxième position. En face, vous retrouvez Oppo, par exemple, dont la gamme de prix s’étend de 150 euros à 1200 euros environ. Vous imaginez bien que la marque chinoise ne propose pas 128 Go avec tous les modèles de sa gamme A. Et pourtant, elle est positionnée en troisième position avec une moyenne de 122 Go par modèle.

Autre exemple, Realme propose avant tout des téléphones peu chers et peu de téléphones premium. La moyenne de la marque est donc de 77 Go seulement. Cela ne veut pas dire que vous en avez moins pour votre argent, mais que la marque a davantage de modèles avec 64 Go de stockage qu’avec 128 Go ou 256 Go, simplement. Nous retenons simplement que la moyenne du marché est en progression et que les téléphones premium compte tous au moins 128 Go.