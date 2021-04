TCL dévoile le Fold’n Roll, un étonnant smartphone avec 3 tailles différentes

TCL a présenté un tout nouveau smartphone révolutionnaire, le Fold’n Roll. Concept non destiné à la vente, il montre toutefois les pistes explorées par le constructeur chinois. Il s’agit d’un smartphone qui peut adopter trois tailles différentes grâce à son écran à la fois pliant et déroulable.

TCL a dévoilé un produit révolutionnaire qui fait rêver : le Fold’n Roll. Derrière ce nom amusant se cache un smartphone concept destiné à montrer ce que TCL sait et veut faire pour ses futurs terminaux. Il ne sera donc pas commercialisé. Le Fold’n Roll est un smartphone pliable, de la même manière que le Z Fold 2 de Samsung, mais aussi enroulable. Une fois qu’il est déplié, sa coque peut en effet s’étendre pour agrandir l’écran encore de quelques centimètres.

Cela nous donne un smartphone en position normale avec un affichage de 6,87 pouces. Une fois l’écran ouvert, nous pouvons profiter d’un grand écran de 8,85 pouces. Si cela n’est pas encore suffisant, il suffit d’étendre encore un peu plus l’affichage pour obtenir un écran de 10 pouces.

Le Fold'n Roll n'est qu'une note d'intention

Dans l’utilisation dans la vie de tous les jours, le Z Fold 2 nous a montré que cela pouvait être utile. Un très grand écran est par exemple bien pratique pour travailler sur plusieurs documents à la fois et beaucoup plus agréable pour regarder des films. Avec ce Fold’n Roll, TCL pousse donc le concept encore plus loin.

Le smartphone présenté dans les lignes ci-dessus n’existe pas, du mois, il n’existe que sur le papier. Il n’a donc pas de fiche technique, la présentation s’étant concentrée sur son format. Ce format, nous ne pourrons malheureusement pas le tester… du moins, pas encore. TCL va en effet lancer ses premiers terminaux pliables dès la fin de l’année 2021. S’ils seront plus sages que ce Fold’n Roll, on peut imaginer que la marque réutilisera ses idées dans le futur.

Les smartphones pliables commencent petit à petit à envahir le marché. Samsung joue les précurseurs avec pour le moment trois terminaux modulables : le Flip ainsi que le Fold 1 et 2. D’autres constructeurs sont en embuscade, comme Motorola ou encore Huawei. Ce format risque en tous les cas de devenir la norme dans les prochaines années.