Huawei : à 82 ans, cet homme possède plus de 200 smartphones du fabricant chinois

Song Maoxin, un collectionneur de 82 ans, vient d'ajouter le tout nouveau Huawei Mate 70 à son impressionnante collection de près de 200 téléphones de la marque.

Originaire de la ville antique de Luoyang, en Chine, Song Maoxin a vite débuté sa collection. Cette dernière a commencé avec un modèle A616 de 2004, toujours fonctionnel. Le jour du lancement du Mate 70, M. Song était naturellement parmi les premiers acquéreurs, comparant avec enthousiasme ce nouveau modèle à son Mate 7, vieux d'une décennie.

Le Mate 70, dernier né de la série, est équipé de la puce Kirin 9100, fabriquée selon une technologie de lithographie DUV plus ancienne que les autres smartphones sous Android, en raison des restrictions américaines sur les machines EUV avancées. Malgré ces contraintes techniques qui entraînent des coûts plus élevés et des temps de production plus longs, l'enthousiasme des consommateurs semble au rendez-vous.

Huawei se porte bien malgré les sanctions américaines

He Gang, PDG de Huawei Consumer Business Group, annonce des chiffres impressionnants pour le lancement de ses nouveaux smartphones : plus de 6,7 millions de précommandes pour la série Mate 70, qui comprend les versions standard, Pro, Pro+ et RS Ultimate Design. Ces chiffres contrastent avec les premières analyses qui prédisaient un accueil plus timide que pour le Mate 60.

La passion de M. Song illustre parfaitement le phénomène Huawei en Chine. Sa collection, qui pourrait sembler irrationnelle pour certains, témoigne d'un attachement qui dépasse la simple utilité. Même si personne n’a vraiment besoin de 200 téléphones, chaque appareil lui est précieux et retrace une étape dans l'évolution technologique de la marque.

Dans un contexte où Huawei fait face à d'importantes sanctions internationales, l'histoire de ce collectionneur octogénaire prend finalement une dimension particulière. Elle montre comment la marque, malgré les obstacles, continue de susciter un fort engouement dans son pays d'origine.

Pour M. Song, l'ajout du Mate 70 à sa collection n'est donc pas qu'un simple achat, c'est un nouveau chapitre dans une histoire d'amour avec la technologie qui dure depuis près de 20 ans. Et vous, collectionnez vous les smartphones d’une marque en particulier ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.

