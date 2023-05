HTC n’est pas mort, un mystérieux smartphone apparait en images

HTC, l’ancien fleuron taïwanais de la téléphonie mobile, n’a pas dit son dernier mot sur le marché des smartphone. En effet, un prototype a été dévoilé par un leak en provenance d’Asie. Selon la source, ce téléphone est équipé d’un Snapdragon 7 Gen 1, un SoC dont le successeur a été dévoilé par Qualcomm en mars 2023. Ce téléphone ne sera certainement jamais commercialisé, mais il confirme que HTC investit encore en téléphonie.

Est-ce que la marque HTC résonne à vos oreilles ? Pour nous, oui, bien évidemment. Il s’agit de l’ancien fleuron de la téléphonie mobile, rendu célèbre au début des années 2010 grâce à ses gammes One et Desire. Certains se souviendront avec nostalgie du HTC One originel de 2013 ou encore de l'excellent HTC One M9 de 2015. Le HTC U12+ est la dernière tentative haut de gamme de la marque en téléphonie avant un virage vers le milieu de gamme et les cryptomonnaies (avec gamme HTC Exodus notamment).

Récemment, HTC ne s’est pas illustré sur le marché des smartphones. La marque a lancé en Asie des Desire et des Wildfire. Ce ne sont que des téléphones entrée ou milieu de gamme. Aucun téléphone ambitieux n’est apparu dans le catalogue de HTC depuis 3 ans. Pour preuve, le seul téléphone vendu officiellement en France par la marque est le Désire 22 Pro, lancé en juin 2022 et s’appuyant sur un Snapdragon 695 et un écran IPS de 6,6 pouces. Il est vendu 329 euros.

Un mystérieux prototype HTC milieu de gamme apparait

Si HTC ne semble pas vouloir revenir sur le marché haut de gamme très concurrentiel, la firme semble pourtant lorgner sur le segment « milieu de gamme premium » où vous retrouvez les POCO de Xiaomi, les Realme GT Neo ou encore la gamme V de Vivo. Nous en voulons pour preuve l’apparition d’un mystérieux téléphone sur un forum chinois. Un utilisateur affirme avoir acheté un smartphone de la marque HTC dont il a publié quelques photos (dont celles qui accompagnent cet article). Le numéro de série du modèle est 2QC9100. Et son nom commercial aurait pu être HTC U23 Pro.

La fiche technique du U23 Pro est plutôt équilibrée, Au centre de celle trône le Snapdragon 7 Gen 1, un SoC que Qualcomm a récemment remplacé par le Snapdragon 7+ Gen 2. Le SoC est ici accompagné de 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et d’une batterie de 4600 mAh compatible charge sans fil (et certainement charge rapide).

A l’extérieur, nous retrouvons une coque en plastique, un lecteur d’empreinte digitale sur la tranche, un grand écran avec un poinçon central pour le capteur selfie et un module photo rectangulaire. Dans ce dernier, quatre objectifs sont visibles dont le capteur principal est un modèle 108 mégapixels. Les autres devraient être, selon notre expérience, un capteur ultra grand angle, un capteur macro et un capteur pour le calcul des distances.

Il s’agit clairement ici d’un prototype d’un téléphone qui ne verra jamais le jour. Mais cela montre que HTC continue d’investir dans la téléphonie. Faut-il espérer une prochaine offensive de la marque plus ambitieuse qu’un Desire 22 Pro ? Certainement pas.

Source : ptt.cc