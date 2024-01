HP prétend qu’il y a une faille de sécurité pour justifier le blocage des cartouches tierces, est-ce crédible ?

HP justifie son choix d'empêcher l'utilisation de cartouches d'encre non officielles dans ses imprimantes par des risques de sécurité. Une affirmation controversée. Selon le PDG de l’entreprise, ces cartouches pourraient être utilisées pour injecter des malwares, bien que cette menace soit jugée peu plausible par de nombreux spécialistes en cybersécurité.

HP, récemment confronté à des poursuites judiciaires pour des tromperies liées à ses imprimantes, est également au centre d'attentions pour des failles de sécurité critiques. Ces failles, révélées dans des modèles spécifiques, mettent en lumière les risques potentiels pour les données des utilisateurs.

La décision de HP d'implémenter la fonctionnalité “Dynamic Security” est vue sous un nouveau jour. Comme le suggère le cas des 150 imprimantes permettant de voler vos données, elle est officiellement destinée à protéger les utilisateurs contre les malwares potentiels via les cartouches non officielles. Certains experts et consommateurs y voient une stratégie pour contrôler le marché des consommables et maximiser les profits.

HP a financé une étude qui a démontré qu'une cartouche non officielle pouvait être utilisée pour injecter un virus

Face aux critiques et aux litiges concernant sa mise à jour de sécurité dynamique, HP défend sa position. Enrique Lores, le PDG du groupe, a récemment souligné les risques potentiels des cartouches d'encre qui ne sont pas de la marque. Elles pourraient, selon lui, servir de vecteurs pour des virus menaçant les imprimantes et les réseaux connectés. Cette position s'appuie sur une étude financée par l’entreprise elle-même. Elle a démontré qu'une cartouche non officielle pouvait être utilisée pour injecter un malware donnant un accès et un contrôle persistants du périphérique d’impression. Cependant, ce type d'attaque n'a jamais été observé dans la réalité. Des experts en sécurité informatique contestent la nécessité de bloquer complètement ces cartouches. Ils suggèrent que d'autres mesures pourraient être prises pour contrer ces menaces hypothétiques.

En dépit des critiques et des procès, HP persiste dans sa stratégie de sécurisation de ses imprimantes, invoquant la protection de sa propriété intellectuelle. Lores a expliqué que l'entreprise cherche à protéger les innovations intégrées dans ses encres et imprimantes, et que les cartouches violant sa propriété intellectuelle sont bloquées pour empêcher leur utilisation. Parallèlement, la marque a promu un modèle d'abonnement pour l'encre. Une stratégie commerciale qui vise à générer des revenus récurrents pour compenser les pertes subies sur les ventes de ses périphériques d’impression. Cette approche, ainsi que la hausse des prix des encres coïncident aux mises à jour ont été critiquées.

Source : Arstechnica