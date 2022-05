House of The Dragon : HBO dévoile une nouvelle bande-annonce du prequel de Games of Thrones

HBO a révélé une nouvelle première bande-annonce de House of the Dragon, sa prochaine série préquelle de Game of Thrones. La première saison de 10 épisodes débutera le dimanche 21 août sur HBO et sera disponible en streaming sur HBO Max.

Après une première bande-annonce diffusée à la fin de l’année dernière, HBO a dévoilé un nouveau trailer de sa série House of The Dragon. Le prequel, qui se déroule 200 ans avant Game of Thrones, se concentre sur la famille préférée de tous, blonde, incestueuse et chevauchant des dragons : les Targaryens. Adapté du roman Feu et Sang de George R.R. Martin, House of the Dragon se concentrera sur le règne du roi Viserys (Paddy Considine) et sur la guerre civile des Targaryens qui s'ensuit, également connue sous le nom de Danse des Dragons.

House of the Dragon racontera l'histoire inévitablement sanglante de la dynastie Targaryen, en décrivant les conséquences de la décision du roi Viserys Targaryen de choisir sa fille, la princesse Rhaenyra Targaryen, comme successeur au trône de fer, au lieu de l'héritier légitime, le prince Daemon Targaryen. Le monde de Westeros suivait jusqu’à présent une tradition ancestrale : les héritiers mâles succèdent à leurs pères sur le trône. Viserys choisissant Rhaenyra comme héritière va donc causer un conflit majeur dans le royaume, et surtout dans sa propre famille.

Que dévoile le trailer de la série House of the Dragon ?

Si l'on en croit cette nouvelle bande-annonce de la série, cette guerre sera brutale, sanglante et remplie de dragons. La bande-annonce donne également aux fans un premier aperçu des célèbres dragons cracheurs de feu de l’univers de Game of Thrones, qui sont tout aussi menaçants que dans nos souvenirs. Le trailer se conclut par un avertissement sinistre : « L'histoire ne se souvient pas du sang. Elle se souvient des noms ».

Parmi les personnages confirmés dans House of the Dragon figurent le roi Viserys Ier Targaryen (Paddy Considine), le prince Daemon Targaryen (Matt Smith), la princesse Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy), Corlys Velaryon (Steve Toussaint), Otto Hightower (Rhys Ifans, star de The King's Man), et sa fille, Millicent (Olivia Cooke).

La bande-annonce de House of the Dragon montre également Rickard Stark et Boremund Baratheon dans l'une de ses scènes d'ouverture, ce qui confirme que la série de HBO suivra les traces de Game of Thrones en ce qui concerne les noms et les relations complexes. Il faudra encore patienter quelques mois avant de découvrir la série, puisqu’elle arrivera le 31 août 2022 sur OCS en France. On espère qu’elle parviendra à générer le même engouement que Game of Thrones.