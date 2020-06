Honor X10 Max : un benchmark confirme la présence du SoC Dimensity 800 de Mediatek

Le Honor X10 Max, le prochain flagship de la filiale de Huawei, se dévoile dans un premier benchmark sur Geekbench. Cette nouvelle fuite confirme la présence du SoC Dimensity 800 de Mediatek et de plusieurs éléments clés de la fiche technique. On y découvre aussi un premier aperçu des performances du smartphone.

Ce 27 juin, un benchmark du Honor X10 Max est apparu dans la base de données de Geekbench, rapportent nos confrères de GSM Arena. Comme les rumeurs le voulaient, le smartphone est alimenté par le SoC Dimensity 800 de Mediatek. Comme prévu, Huawei se tourne de plus en plus vers les chipsets conçus par Mediatek pour équiper les smartphones milieu de gamme de Honor. D’autres appareils milieu de gamme du catalogue Huawei, comme le Huawei Enjoy Z, pourraient profiter du SoC. Privé de TSMC, et de facto des puces Kirin, le groupe chinois tente de se rapprocher du fondeur pour assurer la pérennité de sa division mobile.

8 Go de RAM pour épauler le SoC Dimensity 800 de Mediatek

Pour rappel, le Dimensity 800 est un SoC avec 8 coeurs gravé en 7 nm. Il intègre quatre cœurs Cortex A76 et quatre cœurs Cortex A55, tous cadencés à 2,0 GHz. Pour la partie graphique, on retrouve un Mali-G77MC4. Enfin, il embarque la technologie HyperEngine destinée à améliorer l’expérience des gamers avec les jeux sur mobile.

D’après le benchmark, le chipset est épaulé par 8 Go de mémoire vive. Sans surprise, le Honor X10 Max tourne sous Android 10. Au vu des sanctions américains à l’encontre de Huawei, il s’agit vraisemblablement d’une version open source d’Android 10, dépouillée des services Google. A la place, le groupe intègre les Huawei Mobile Services, comprenant notamment App Galery, une alternative au Play Store.

Sur Geekbench, le Honor X10 Max grimpe à 539 en single core et à 2186 en multi core. C’est plutôt prometteur pour un terminal orienté milieu de gamme. D’après les informations partagées par la TENAA, le Honor X10 Max est recouvert d’un écran de 7 pouces, alimenté par une batterie de 5000 mAh et équipé d’un capteur photo principal de 48 mégapixels. Pour mémoire, Honor dévoilera le smartphone le 2 juillet prochain.

