Honor X10 Max : écran 7 pouces, APN 48 MP, 5G, découvrez le monstrueux smartphone de Honor

Le Honor X10 va avoir le droit à une déclinaison plus grande, nommée le Honor X10 Max. Aujourd’hui, une fuite nous donne tous les détails sur ce nouveau smartphone. S’il n’y avait qu’une chose à retenir, ce serait sa taille de 7 pouces.

Honor va annoncer son nouveau smartphone, le Honor X10 Max, le 2 juillet prochain. Mais pas besoin d’attendre l’annonce officielle pour savoir ce que nous réserve ce terminal, puisqu’une fuite nous permet aujourd’hui de voir toute sa fiche technique. Le produit a en effet été certifié par le ministère chinois des communications et nous dévoile donc ses détails.

Il n’y a pas si longtemps, le format 7 pouces était destiné aux petites tablettes. Cette notion est désormais complètement révolue. L’Honor X10 Max sera bien un smartphone, mais avec un très grand écran de 7,09 pouces d’une définition de 2280 x 1080 pixels. Une taille gigantesque pour une déclinaison Max d’un terminal qui avait déjà une bonne taille. Le X10 classique adoptait en effet une dalle de 6,63 pouces.

Compatible 5G

Seule la fréquence du processeur MediaTek est donnée dans la fuite, mais GizChina estime qu’il pourrait s’agir ici d’un SoC Dimensity 800, donc compatible 5G. Il serait épaulé par 6 ou 8 Go de RAM selon les modèles et d’un espace de stockage de 128 Go.

Il serait équipé d’une batterie de 5000 mAh, comme le X10 normal, avec une compatibilité charge rapide 22,5 watts. Pour l’appareil photo, il serait doté d’un capteur principal de 48 mégapixels, épaulé par un capteur de 2 mégapixels. L’APN frontal serait lui de 8 mégapixels.

A lire aussi – Meilleurs smartphones Honor : lequel acheter en 2020 ?

Le terminal serait d’une taille relativement imposante, avec des dimensions de 147 x 85 x 8,3 mm. Un beau bébé qui pèserait 227 grammes, tout de même. Si Android 10 avec la surcouche Magix UI 3.1 sera installé, il ne faudra pas s’attendre à voir la suite logicielle de Google.

L’Honor X10 Max sera annoncé le 2 juillet prochain. Pour le moment, on ne connait pas le tarif, mais sachant que le X10 classique était vendu 300 euros pour sa version la plus haut de gamme, on peut s’attendre à un prix légèrement supérieur.

Source : GizChina