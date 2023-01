Honor sera bien présent au MWC cette année, nouveaux smartphones surpuissants en vue ?

Le constructeur Honor sera bien présent au MWC cette année. Il y tiendra un stand dans les allés du salon, ce qui signifie que de nouveaux produits y seront présentés. Tous les regards se tournent vers les Magic5, mais aussi vers le Magic Vs.

Le Mobile World Congress (MWC) de Barcelone approche à grands pas et tous les constructeurs sont dans les starting-blocks. Parmi eux, Honor. La marque chinoise sera bien présente sur le salon, puisqu’elle y tiendra un stand.

C’est la GSM Association qui a confirmé la présence d’Honor lors de l’événement. L’année dernière, le constructeur n’avait pas de stand, mais avait tout de même tenu une conférence pour dévoiler ses Magic4. Sa venue se faisait donc encore attendre. En 2023, ce sont les Magic5 qui devraient être présentés pour le marché Européen. Il s’agit sa gamme premium.

Les Magic5, les nouveaux smartphones phares de Honor

Pour l’instant, rien n’est encore confirmé, mais toutes les planètes semblent s’aligner pour une présentation des nouveaux terminaux premium lors du salon. Ce dernier débute le 27 février et comme l'année dernière, les smartphones pourraient être dévoilés pendant une conférence.

A lire aussi – Test Honor Magic4 Pro : un galop d’essai très convaincant sur le haut de gamme

Selon les rumeurs, trois téléphones devraient être mis en avant : le Magic5, le Magic5 Pro et le Magic5 Ultimate, tous trois équipés d’un processeur Snapdragon Gen2. Pour rappel, le Snapdragon Gen 2 est le dernier né de Qualcomm et promet des performances jamais vues. Nous avons là le SoC le plus puissant du marché. Concernant la photo, Honor devrait encore une fois tenir la dragée haute à la concurrence. Le modèle classique devrait avoir trois capteurs dont un principal de 50 mégapixels tandis que les deux autres seraient dotés de quatre capteurs avec un téléobjectif équipé d'un zoom hybride 100X.

La marque pourrait aussi donner plus de précisions quant à l’arrivée de son Honor Magic Vs en Europe. Son smartphone pliant, déjà présenté en Chine, devrait débarquer sur le vieux continent dans la première moitié de 2023. Pour le moment, nous n’en savons pas plus, mais Honor pourrait satisfaire notre curiosité très bientôt. Le prix est aussi attendu au tournant, le produit étant moins cher que ceux de la concurrence dans l’Empire du Milieu. Nous resterons évidemment à l’affut des annonces.

Source : GSMArena