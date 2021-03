Honor promet de surpasser Huawei avec ses prochains smartphones

Honor s'engage à surpasser son ancienne maison mère, Huawei. Affranchie des sanctions américaines, la marque chinoise prépare l'arrivée de nouveaux smartphones Android sous l'appellation “Magic”. Alimentés par le Snapdragon 888 de Qualcomm, ces futurs fleurons vont rivaliser avec les Huawei P50 et la gamme des Mate. Honor promet notamment de concurrencer Huawei dans le domaine de la photographie.

Fin 2020, Huawei a vendu la filiale Honor à un consortium chinois composé de quarante entreprises pour la somme de 12,8 milliards d'euros. Indépendant de Huawei, Honor échappe aux sanctions américaines décrétées par Donald Trump en 2019. La firme chinoise a donc négocié un partenariat avec Qualcomm afin d'intégrer des processeurs Snapdragon, dont le puissant SoC Snapdragon 888, à ses prochains smartphones. De plus, Honor serait parvenu à négocier le retour du Play Store, et des précieuses applications Google, sur ses smartphones.

Fort de ses partenariats avec Google et Qualcomm, Honor travaille actuellement sur la sortie d'une nouvelle gamme de smartphones sous l'appellation Magic. Lors d'un point presse avec les médias chinois ce 19 mars 2021, George Zhao, PDG de Honor, a divulgué de nouvelles informations sur les prochains appareils de la marque, rapporte MyFixGuide.

Honor prépare une gamme de smartphones premium pour rivaliser avec Huawei

“La meilleure façon de respecter Huawei est que Honor se développe encore mieux” a assuré George Zhao. D'après le dirigeant, les futurs Honor Magic seront capables de surpasser la gamme des Huawei P et Mate. “Si Honor veut avoir un impact sur le marché haut de gamme, il se positionnera et fera de Magic le meilleur produit de l'industrie, dépassant le niveau des Huawei P et Mate” souligne le PDG.

“Nous sommes peut-être la plus grande start-up de Chine” estime le cadre. Affranchi des restrictions imposées par son ancienne maison mère, Honor est bien décidé à tirer profit des technologies fournies par Qualcomm et Google. Les prochains appareils de la marque seront orientés haut de gamme. Jusqu'ici, Huawei empêchait Honor de s'aventurer sur le premium afin d'éviter la concurrence avec ses propres flagships. Les smartphones de la gamme Magic tireront notamment leur épingle du jeu grâce à de meilleures fonctionnalités de traitement de l'image. George Zhao attribue ces nouveautés à l'apport de partenaires comme Google et Qualcomm.

Les futurs Honor Magic sont actuellement en cours de développement et débarqueront d'ici la fin de l'année. Il se murmure d'ailleurque les prochains fleurons de Honor seront annoncés en juillet prochain. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : MyFixGuide