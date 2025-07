Le Honor Magic V5 est officiel : toujours plus fin, toujours plus léger

Le Honor Magic V5 a été annoncé. Avec sa fiche technique ambitieuse, sa finesse et sa légèreté, il fait office de concurrent sérieux au Galaxy Z Fold 7.

Après des semaines de teasing, Honor a enfin dévoilé officiellement son Magic V5, la dernière génération de son smartphone pliable. Il s'agit du modèle de ce type le plus fin du marché, puisqu'il mesure 8,8 mm d'épaisseur quand plié et 4,1/4,2 mm quand déplié (en fonction du coloris). Il perd aussi quelques grammes par rapport à son prédécesseur : la balance affiche entre 217g et 222g, là encore selon la variante choisie.

Le form factor n'évolue pas vraiment, Honor a trouvé la bonne formule avec le Magic V3 (il n'y a pas de Magic V4, le chiffre 4 portant malheur en Chine). Le constructeur explique tout de même que le cadre est plus plat sur le nouvel appareil, facilitant la prise en main. La résistance à l'eau et aux poussières s'améliore aussi, passant d'un indice IPX8 à une certification IP58 et IP59. À cause de la charnière, on sait que les fabricants ont du mal à assurer l'étanchéité de leurs mobiles pliants.

Une alternative au Galaxy Z Fold 7

L'écran externe de 6,43 pouces est OLED LTPO avec une fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu'à 120 Hz et une définition 2 376 x 1 060 pixels. L'écran pliable OLED LTPO de 7,95 pouces offre un affichage 2 352 x 2 172 pixels à 120 Hz. Le Snapdragon 8 Elite assure des performances de haut vol à l'appareil, qui compte sur une batterie silicium-carbone d'une capacité de 6 100 mAh en Chine et de 5 820 mAh dans les autres pays. La recharge filaire atteint une puissance de 66 W, la recharge sans fil 50 W.

La partie photo se compose d'un capteur grand-angle (50 MP et f/1,6), d'un ultra grand-angle (50 MP et f/2,0) et d'un téléobjectif (64 MP, f/2,5, équivalent 70 mm, soit zoom optique 3x). Chaque écran a droit à sa caméra frontale (20 MP et f/2.2).

Le Honor Magic V5 est disponible en 4 coloris (blanc ivoire, noir, or et rouge brun) et trois configurations de mémoire :

12/256 Go : 1 070 euros

16/512 Go : 1 186 euros

16 Go/1 To : 1 300 euros

Les tarifs indiqués sont une conversion des prix chinois, le Magic V5 sera plus cher en Europe. Pour rappel, son concurrent principal, le Galaxy Z Fold 7, est annoncé dans moins d'une semaine.