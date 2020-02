Le Honor 9X Pro sera le premier Honor en Europe avec les Huawei Mobile Services

Honor annoncera un nouveau smartphone en Europe le 24 février prochain, à l’occasion d’une conférence retransmise sur Internet. Selon une nouvelle rumeur, l’une des annonces concernerait le Honor 9X Pro, lequel serait le premier smartphone de la marque dépourvu des services Google et vendu en Europe. Les GMS seraient remplacés par les Huawei Mobile Services.

Quelle stratégie adopteront Huawei et Honor en occident ? Sortir des smartphones sans les services Google représente un risque non négligeable. Le Mate 30 Pro est un excellent smartphone, mais la proposition de Huawei n’a pas réussi à convaincre pour autant. Si Huawei a réussi à renforcer sa notoriété pour devenir l’une des marques les plus vendues sur le vieux continent, ce n’est pas encore le cas pour Honor, sa marque alternative. Alors, comment Honor pourrait-elle réussir ? En abordant peut-être le problème sous un angle différent.

Honor présentera de nouveaux produits à l’occasion d’une conférence de presse qui sera organisée le 24 février, en fin d’après-midi (heure française). Le visuel qui illustre cet article accompagnait justement l’invitation reçue par notre rédaction. Cette conférence, qui aura lieu sur Internet, remplacera celle que Honor devait organiser en marge du Mobile World Congress qui a été annulé la semaine dernière. Sur le visuel de l’invitation, nous reconnaissons trois types de produits : montre connectée (la MagicWatch 2, sans doute), ordinateur (le Magicbook) et smartphone.

Le Honor 9X Pro chinois bientôt en Europe

Selon une information relayée par le site Android Headlines, l’une des annonces attendues pourrait être celle du Honor 9X Pro, un smartphone que Honor a présenté en Chine au mois de juillet et qui est concerné par l’embargo américain. S’il arrivait en Europe, il serait donc dépourvu de la suite Google Mobile Services. Le Honor 9X Pro serait donc le premier smartphone de la marque à débarquer en Europe sans les services Google. En remplacement, nous retrouverions la suite Huawei Mobile Services sur laquelle la firme chinoise travaille ardemment depuis quelques mois. Rappelons qu’une autre information laissait entendre que Honor présenterait aussi les versions européenne des View 30 et View 30 Pro, ainsi que le Magicbook, un PC portable.

Le Honor 9X Pro est un smartphone milieu de gamme qui devrait être vendu entre 250 et 300 euros, selon notre estimation (une fourchette coincée entre Honor 9X et le Honor 20). Côté fiche technique, le mobile est pourvu d’un écran Full HD+ de 6,59 pouces, d’un HiSilicon Kirin 810, de 8 Go de RAM, de 128 ou 256 Go de stockage, d’un triple capteur photo 48+8+2 mégapixels, d’un capteur selfie de 16 mégapixels caché dans un tiroir motorisé, d’un lecteur d’empreinte digitale placé sur la tranche de droite et d’une batterie de 4000 mAh (compatible charge rapide 10 watts). Reste à attendre une semaine pour avoir confirmation du prix et de la configuration choisie.

