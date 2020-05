Honor 9X Lite : Kirin 710, photo 48 MP et services Google, il arrive en France à moins de 200 euros

Honor annonce l’arrivée en France du Honor 9X Lite. Ce smartphone abordable s’appuie sur une ancienne plate-forme de Huawei, le Kirin 710, afin de proposer tous les services Google qui peuvent manquer à d’autres membres de la gamme, comme le Honor 9X Pro. Il sera disponible la semaine prochaine au prix de 199 euros.

Honor subit au même titre que sa maison mère l’embargo sur les technologies d’origine américaine, notamment l’accès aux logiciels propriétaires de Google. Les GMS (Google Mobile Services), où vous retrouvez le Play Store ou Google Maps, en font évidemment partie. C’est là tout le problème du Mate 30 Pro et du P40 Pro de Huawei, par exemple. Mais également du Honor 9X Pro, un smartphone tout récemment lancé par la marque alternative de la firme chinoise.

Mais vendre un smartphone sous Android sans le Play Store, ce n’est pas si facile. En attendant que le grand public apprenne à vivre sans Google, ou au moins partiellement, Honor étoffe son catalogue de téléphones dotés d’une plate-forme un peu plus ancienne, mais qui lui permet d’intégrer les GMS. Nous l’avons vu il y a quelques jours avec l’officialisation du Honor 20e. Et nous le découvrons aujourd’hui encore avec le Honor 9X Lite.

Le Honor 9X Lite est un smartphone très abordable (le tiers inférieur du milieu de gamme). Sa fiche technique n’est pas la plus puissante de ce segment, mais elle offre l’essentiel : un grand écran, un chipset capable, une belle batterie, un capteur photo principal avec une belle définition, beaucoup de stockage interne. Le tout pour un prix inférieur à 200 euros. Il y a bien évidemment les services Google. Mais la version d’Android n’est pas la plus récente : Android 9.0 Pie (avec EMUI 9.1).

Ecran 6,5 pouces, Kirin 710 et batterie 3750 mAh

Entrons un peu plus dans le détail de la fiche technique. L’écran IPS Full HD+ mesure 6,5 pouces (résolution de 397 ppp). Le chipset est le Kirin 710, que vous retrouvez dans de nombreux modèles abordables de Honor et de Huawei). Dans sa version française, il est accompagné de 4 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage interne (extensibles avec une carte mémoire).

La batterie offre une capacité de 3750 mAh. Elle ne supporte pas la charge rapide. Côté photo, le Honor 9X Lite dispose d’un capteur 48 mégapixels (autofocus à détection de phase, objectif ouvrant à f/1.8) accompagné d’un capteur 2 mégapixels pour le calcul des profondeurs. À l’avant, le capteur selfie est un modèle 16 mégapixels. Un lecteur d’empreinte digitale complète l’ensemble.

Le mobile sera commercialisé à partir du 12 mars en France. Il sera donc vendu 199 euros. Il bénéficiera d’une offre de remboursement différé de 30 euros jusqu’à la fin du mois de mai. Il se déclinera en deux coloris, lesquels seront proposés par les enseignes habituelles et sur le site de Honor.