Vivo lance le X90 Pro+, le premier smartphone avec une puce Snapdragon 8 Gen 2

Vivo vient de présenter sa nouvelle série de smartphones haut de gamme, les X90. Au total, nous avons droit à trois appareils, les Vivo X90, X90 Pro et X90 Pro+. Ce dernier est le smartphone officiel de la Coupe du Monde de Football 2022, mais surtout le premier avec une puce Snapdragon 8 Gen 2.

Avec ses nouveaux smartphones X90, X90 Pro et X90 Pro+, Vivo cherche clairement à proposer une expérience hors du commun en photo. Ce dernier va d’ailleurs proposer la configuration photo la plus puissante jamais vue à ce jour, et pourra évidemment toujours compter sur son partenaire historique Zeiss.

Le Vivo X90 Pro+ veut devenir le nouveau roi de la photo

Avec son nouveau Vivo X90 Pro+, le fabricant chinois voit les choses en grand. Nous avons droit pour la première fois à la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Cette dernière promet des performances en hausse de 35 % pour la partie CPU, et 25 % pour le GPU. Cependant, c’est surtout l’efficacité énergétique qui a été améliorée, avec une réduction de 40 % et 45 %, respectivement.

Comme son prédécesseur, le Vivo X80 Pro que nous avions testé, le nouveau Vivo X90 Pro+ a droit à un écran AMOLED 120 Hz QHD+ de 6,78 pouces, mais cette fois-ci avec une dalle Samsung E6, la technologie LTPO 4.0 et une luminosité maximale de 1800 nits. Le smartphone est alimenté par une batterie de 4700 mAh compatible avec la recharge rapide filaire 80 W et sans fil 50 W, et on peut également noter que l’appareil est certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Néanmoins, malgré tous ces ajouts impressionnants, les nouveautés principales se situent au niveau de la partie photo. En effet, Vivo a équipé son smartphone haut de gamme mise toujours sur une configuration avec quatre caméras, mais cette fois-ci avec des capteurs beaucoup plus grands. Le capteur principal n’est autre qu’un IMX989 de 50 MP mesurant 1 pouce, le même que l’on retrouvait sur le Xiaomi 12S Ultra. Il est accompagné d’un capteur ultra grand-angle IMX598 de 48 MP, d’un capteur portrait IMX758 de 50 MP ainsi qu’un capteur périscope OV64B de 64 MP offrant un zoom optique 3.5X (jusqu’à 100X en numérique). La partie selfie est assurée par un capteur de 32 MP.

La partie photo est surtout accompagnée de lentilles et de revêtements de lentille Carl Zeiss. Les capteurs reçoivent donc plus de lumière, mais également un meilleur contrôle des reflets et des distorsions. Le smartphone promet également un meilleur traitement des clichés par rapport aux générations précédentes grâce au nouveau coprocesseur d’image V2.

Les Vivo X90 et X90 Pro misent sur des puces de MediaTek

De leur côté, les Vivo X90 et X90 Pro délaissent Qualcomm pour une puce MediaTek Dimensity 9200, qui n’a pas grand-chose à envier à sa rivale. Cette dernière rend également les smartphones compatibles Wi-Fi 7, avec la nouvelle mémoire flash UFS 4.0 ainsi que la mémoire vive LPDDR5X.

Les différences principales avec le modèle le plus puissant de la série se situent surtout au niveau de l’écran, de la batterie, ainsi que la photo. Tout d’abord, les Vivo X90 et X90 Pro profitent eux d’un écran AMOLED FHD+ 120 Hz. Au niveau de la batterie, on retrouve un accumulateur de 4810 mAh pour le X90, et de 4870 mAh pour le X90 Pro. Les deux s’accompagnent d’une recharge rapide filaire plus rapide à 120 W. Cependant, le modèle classique n’a lui pas droit à la recharge sans fil.

Ensuite, le modèle Pro n’offre qu’un capteur principal IMX866 de 50 MP plus petit, et mise sur un capteur ultra grand-angle de 50 MP ainsi qu’un téléobjectif de 12 MP (2X). De son côté, le Vivo X90 a droit au même capteur IMX866 de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP ainsi qu’un téléobjectif de 12 MP (2X).

Contrairement au Vivo X90 Pro+, les Vivo X90 et X90 Pro ne sont pas certifiés IP68. Tous les smartphones fonctionnent sous Android 13 avec la surcouche maison de Vivo, Origin OS 3.

Prix et disponibilité

Les Vivo X90 et X90 Pro sont tous deux disponibles avec un dos en verre en trois coloris, noir, bleu et rouge. De son côté, le Vivo X90 a droit à un dos en cuir vegan et à deux coloris : rouge et noir.

Côté tarifs, il faudra débourser 3699 yuans (505€) pour le Vivo X90 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 3999 yuans pour la version avec 8 Go + 256 Go. La version Pro est quant à elle proposée à partir de 4999 euros (683€) avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage et à 5499 yuans avec 12 Go + 256 Go. Enfin, le Vivo X90 Pro+ culmine à 6499 yuans (887€) avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et à 6999 yuans avec 12 Go + 512 Go. Il faudra attendre encore quelques semaines avant de voir arriver les smartphones en France.