Le Galaxy S25 Edge de Samsung est le seul de la gamme à proposer cette fonction pensée pour les amateurs de vidéo

Le Samsung Galaxy S25 Edge ne se contente pas d’un design plus fin. Il embarque une fonction photo exclusive que l’on ne retrouve sur aucun autre modèle de la gamme.

Le Galaxy S25 Edge, que nous avons récemment pris en main, a été officiellement dévoilé par Samsung il y a quelques jours. Ce smartphone haut de gamme se distingue par son extrême finesse et son poids plume. Il adopte un design soigné et premium, tout en intégrant des éléments techniques issus des modèles S25+ et S25 Ultra. Écran QHD+ de 6,7 pouces, capteur photo 200 mégapixels, châssis en titane… sa fiche technique est à la fois solide et équilibrée. Proposé à plus de 1200 euros, il se positionne entre les deux autres modèles phares de la série S25, avec une approche plus compacte mais tout aussi ambitieuse.

Selon les premières informations relayées par SamMobile, le Galaxy S25 Edge sera le seul de la gamme à proposer l’enregistrement vidéo en profil Log avec les deux caméras, avant et arrière. Cette fonctionnalité est pourtant présente sur les autres S25 uniquement via les capteurs arrière. Même constat pour la génération précédente (S24, S24+ et S24 Ultra), qui offre cette option uniquement avec les caméras principales. Cette particularité place donc le S25 Edge à part sur ce plan.

Le Galaxy S25 Edge est le seul qui peut filmer en Log avec la caméra frontale

L’enregistrement en Log permet de capturer une image plus riche en détails et avec une plage dynamique étendue. Cela facilite les retouches, notamment pour corriger la colorimétrie ou appliquer des effets en postproduction. Sans modifications, les vidéos de ce type paraissent souvent ternes et désaturées. Samsung propose toutefois une option dans l’application Galerie pour corriger automatiquement les couleurs, sans passer par un logiciel externe.

Cette exclusivité ne semble pas liée à une volonté de compenser l’absence d’un capteur photo supplémentaire sur le Galaxy S25 Edge. D’après les premières analyses, Samsung aurait simplement manqué de temps pour intégrer l’enregistrement Log via la caméra frontale dans les autres modèles au moment de leur sortie. Une mise à jour logicielle devrait corriger cela dans les mois à venir. Il est même probable que cette fonction soit généralisée à toute la gamme avec la future interface One UI 8.0, basée sur Android 16, déjà en test sur plusieurs modèles Galaxy.