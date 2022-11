Honda présente l’EM1 e, son tout premier scooter 100% électrique

A l'occasion du salon du deux-roues de Milan (EICMA), Honda a levé le voile sur ses nouveaux modèles à venir. Parmi les nombreuses thermiques présentées, la marque japonaise a également dévoilé l'EMI e, son tout premier scooter 100% électrique. Il devrait débarquer en Europe en 2023.

Avec l'essor du marché de la mobilité urbaine, de nombreux constructeurs ont décidé de lancer leurs propres scooters et trottinettes électriques. Xiaomi dispose d'une avance considérable évidemment dans ce domaine, avec la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro et ses 45 km d'autonomie. Acer a également lancé récemment deux trottinettes électriques, tandis que Razor a présenté en début septembre 2022 l'EcoSmart Cargo, un scooter électrique équipé d'un moteur de 1000 W à couple élevé.

Or, comme vous le savez peut-être, le salon mondial du deux-roues (EICMA) vient d'ouvrir ses portes à Milan. L'occasion pour de nombreuses marques de dévoiler leurs produits à venir sur le marché dans les prochaines années. Honda a par exemple présenté une flopée de nouveaux modèles thermiques, à commencer par une refonte de la mythique Transalp sans oublier la CL500 et ses lignes rétro rappelant les motos de la marque des années 60 et 70.

Honda dévoile l'EM1 e, son tout premier scooter 100% électrique

Mais ce n'est pas tout, puisque la firme nippone a profité de l'occasion pour lever le voile sur son tout premier scooter électrique : l'EMI e. Ce scooter urbain, qui se destine avant tout à une clientèle jeune, devrait débarquer en Europe en 2023. Sachez qu'il reprend le design du U-Go, un scooter électrique réservé au marché chinois.

Comme l'a précisé Honda, l'EMI e est le premier d'une longue lignée de deux-roues électriques à venir. En effet, le constructeur compte lancer au moins 10 modèles d'ici 2025. “Il s'agit d'un premier pas important vers la réalisation de l'objectif déclaré de Honda de neutralité carbone pour toute sa gamme de motos dans les années 2040″.

Selon Honda, l'abréviation EM signifie Electric Moped, pour cyclomoteur électrique. Avec ses dimensions compactes et son plancher plat, Honda espère séduire les jeunes urbains à la recherche d'un moyen silencieux et sans émission pour se déplacer. Il sera alimenté par la batterie Honda Mobile Power Pack e. D'après le constructeur, une seule charge offrira plus de 40 km d'autonomie. Il précise que cette batterie pourra être retirée facilement du scooter, pour procéder à la recharge directement à la maison. Malheureusement, concernant ces autres caractéristiques techniques et son prix, Honda a préféré maintenir le suspens. Il faudra donc patienter un peu avant d'en savoir plus.