Razor lance l’EcoSmart Cargo, le scooter électrique le plus puissant de la marque

Razor annonce le lancement ce jeudi 8 septembre 2022 de l'EcoSmart Cargo, un scooter électrique surpuissant qui ressemble à s'y méprendre à un vélo à assistance électrique. Avec un moteur de 1000 W à couple élevé, il peut attendre les 32 km/h et affiche une autonomie de 27 km environ.

Razor est connu pour être l'une des entreprises références sur le marché des trottinettes classique et électriques, des patinettes ou encore des skates et ripStik pour enfants. Il faut dire que les plus jeunes représentent le coeur de cible de la gamme de Razor. Néanmoins, avec ce nouveau scooter électrique, la marque veut s'adresser aux adultes.

En effet, Razor lance ce jeudi 8 septembre 2022 l'EcoSmart Cargo. Ce scooter électrique représente la dernière tentative de Razor pour s'imposer sur le marché des scooters et vélos électriques, en plein boom depuis ces dernières années. C'est simple, ce marché a engrangé 672 millions de dollars en 2022, et il devrait attendre les 806 millions de dollars d'ici 2032 selon les dernières estimations. En France, on devrait dépasser le million de trottinettes et vélos électriques en circulation en 2022.

Razor lance l'EcoSmart Cargo, un scooter électrique puissante et élégant

Conscient de la demande croissante sur ce secteur, Razor s'est donc lancé dans le développement de EcoSmart Cargo. “L'EcoSmart Cargo a été conçu pour être une option de scooter électrique élégante et polyvalente, qui peut être utilisée de plusieurs façons, ce qui rend plus facile que jamais pour les utilisateurs de se rendre d'un point A à un point B, même avec un chargement ou un passager supplémentaire”, explique la marque.

Comme vous pouvez le remarquer sur les photos fournies par le constructeur, l'EcoSmart Cargo arbore un design élégant assez proche de celui d'un vélo à assistance électrique, avec une large base au sol, un siège réglable et un système de porte-bagages convertible qui permettra aux conducteurs de choisir un siège passager doté d'un petit compartiment de rangement, ou bien un grand panier. Selon Razor, l'EcoSmat Cargo peut supporte une charge maximale de 136 kg.

Le scooter est équipé d'un moteur de 1000 W et d'une transmission par chaîne qui lui permet d'atteindre une vitesse de pointe de 32 km/h, pour une autonomie de 27 km environ grâce à sa batterie lithium-ion de 46,8 V. Les roues larges 16″ assurent une bonne adhérence et un confort optimale d'après les dires de Razor.

Les utilisateurs pourront compter sur un affichage numérique de la vitesse (cinq niveaux de vitesse sont disponibles) et de la batterie. Par ailleurs, on note la présence de freins avant et arrière, d'un garde-boue à l'avant et à l'arrière pour protéger les conducteurs de la pluie, tandis que le siège rembourré est réglable. Quant à la base au sol en bambou, elle intègre une bande antidérapante. L'EcoSmart Cargo est disponible sur le site américain de Razor au prix de 1099,99 dollars. Pas d'annonce pour le marché français pour l'instant.

Source : The Verge