Acer s’attaque à la mobilité urbaine et lance deux trottinettes électriques

Avec deux modèles de trottinettes, les ES Série 3 et ES Série 5 débarque de manière inattendue sur le marché de la mobilité urbaine. L'une se veut abordable et vise une jeune clientèle, tandis que la seconde s’affirme comme plus endurante et s’adresse aux jeunes actifs.

À une époque où tout un chacun cherche un moyen de se déplacer plus avantageux que la voiture thermique, Acer surfe sur la vague de ce que l’on appelle la mobilité urbaine douce. Pour des raisons tant écologiques que sanitaires, les gens adoptent toujours plus les moyens de transport dits alternatifs. Selon Statista, les ventes annuelles de trottinettes électriques ont été multipliées par neuf en cinq ans. À l'heure où les opérateurs de trottinettes en libre-service sont peut-être en sursis dans les grandes villes de France, les fabricants de trottinettes ont une bonne opportunité de tirer leur épingle du jeu.

Si ce n’est dans leurs dimensions, rien ne distingue visuellement ces deux trottinettes : elles revêtent les couleurs caractéristiques de la marque, à savoir une robe noir mat très sobre soulignée d’un liseré vert phosphorescent autour des roues et sur la tige du guidon. Du propre aveu d'Acer, les trottinettes ES Série 3 et ES Série 5 sont destinées à un public jeune qui effectue des trajets quotidiens de son domicile à son travail avec parfois des portions dans les transports en commun. Les deux modèles se distinguent cependant dans leurs usages.

L’Acer ES série 5 vise une clientèle citadine à la recherche de confort et d’autonomie

L’Acer ES Série 5 se destine au jeune adulte, prêt à parcourir de plus grandes distances pour se rendre sur son lieu de travail : sa batterie lithium-ion de 15Ah se charge complètement en huit heures et offre une autonomie de 65 kilomètres. Son moteur de 36 V pour 470W de puissance maximale lui permet de facilement gravir des pentes de 16 % et sa certification IPX 4 lui permet d'avaler les kilomètres sans crainte des intempéries. Ce véhicule se veut confortable et facile à conduire : il dispose d’un régulateur de vitesse et de trois modes de vitesse (0 à 6 km/h, 0 à 10 km/h ou 0 à 25 km/h). Quasiment aucun équipement ne manque à l’appel : écran de contrôle LCD, pneus anti crevaison, poignées ergonomiques, amortisseur arrière, frein électronique avant, frein à disque arrière pour les freinages d'urgence, pliage à une main ou encore plateau large. Ce grand confort et ce riche équipement se paient cependant en termes de poids et d’encombrement. Malgré son châssis en aluminium, l’Acer ES Série 5 mesure 118 x 49 x 125 cm une fois déplié et pèse 18,5 kg, plus lourd encore que le très bon Xiaomi Mi Electric Scooter 4 Pro testé dans nos colonnes.

Au niveau de la sécurité, les pneus pleins de 10 pouces de l’ES Série 5 sont une garantie contre les mauvaises surprises : toute crevaison est simplement impossible. Les phares avant comme arrière, les feux stops et les réflecteurs latéraux permettent au pilote de voir et de se faire voir.

La trottinette Acer ES Série 3 : elle va moins loin mais elle coûte moins cher

Avec le modèle Série 3, Acer vise ceux pour qui la légèreté et la rapidité, tant dans les déplacements que dans la recharge, est primordiale. Cela se ressent dans ses mensurations et dans son poids (107 X 49 X 120 cm un fois déplié pour 16 kg). Ses roues ont un diamètre de 8,5 pouces tandis que son moteur développe une puissance maximale de 250 W. Son châssis est également en aluminium et peut supporter un poids allant jusqu’à 120 kg.

Elle dispose à l’avant d’un moteur 36 V/250 W lui permettant d’atteindre la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et est équipée de roues au format 8,5 pouces (21,59 cm). Si la liste des équipements de la trottinette Acer ES Série 3 est quasiment identique à celle de sa grande sœur, c’est au niveau de sa motorisation que les utilisateurs sentiront une véritable différence. La batterie lithium-ion de 7,8Ah se recharge en 4 heures, ce qui se traduit aussi par une autonomie plus faible. Acer annonce que la Série 3 permet de parcourir jusqu’à 20 km.

Les trottinettes Acer Série 3 et Série 5 seront disponibles dans l’Hexagone dès la fin du mois d’octobre en avant-première chez Fnac Darty pour 399 € et 499 € respectivement.

