HomePod Mini : Apple opte pour un design semblable à la dernière Amazon Echo

La HomePod Mini, la prochaine enceinte connectée, pourrait adopter le design sphérique utilisé par Amazon sur les Echo de quatrième génération. C'est en tout cas ce que laissent entendre ces visuels dévoilés sur la toile par le leaker réputé Evan Blass.

Les fuites concernant la HomePod Mini continuent de plus belle. Hier, le leaker Jon Grosser tenait d'une source en interne que la HomePod Mini et la prochaine Apple TV seraient équipés d'une puce U1. Pour rappel, cette puce déjà utilisée dans l'iPhone 11 s'appuie sur le UWB (Ultra WideBand) et permet de profiter d'une géolocalisation des objets connectés particulièrement précise.

Grâce à cette puce, le HomePod Mini pourrait se transformer en véritable base pour le HomeKit et pourrait proposer ainsi des automatismes supplémentaires pour l'utilisateur. Ainsi, le HomePod Mini pourrait suivre la puce U1 de votre iPhone 11 ou iPhone 12 à la trace pour que la diffusion de la musique vous suive dans toutes les pièces de la maison par exemple.

Comme des airs de la dernière Amazon Echo

Et en ce mardi 13 octobre 2020, c'est au tour de leaker réputé Evan Blass de dévoiler de nouvelles infos sur l'enceinte connectée d'Apple. L'insider a publié ce qui semble être des visuels officiels de l'appareil sur Voice. Il faut bien évidemment prendre ces révélations avec des pincettes, même si la réputation du monsieur n'est plus à faire.

Quoi qu'il en soit, il est indéniable qu'Apple est allé chercher son inspiration du côté de la concurrence. C'est simple, la HomePod Mini ressemble à s'y méprendre aux dernières Amazon Echo et Echo Dot de quatrième génération. Au revoir donc la forme cylindrique des premières HomePod au profit d'un design sphérique. Le panneau lumineux fait son retour sur la partie supérieure de l'appareil, et semble d'ailleurs légèrement plus imposant.

Selon les informations d'Evan Blass, cette HomePod Mini devrait mesurer 8,3 cm de hauteur et pourrait embarquer une puce S5. En outre, elle pourrait enfin proposer une compatibilité avec des services de musique concurrents comme Spotify et Deezer. Enfin cette enceinte compacte pourrait être disponible le 16 ou 17 novembre pour un prix avoisinant les 99$, soit 129 € après conversion. Évidemment, il faut espérer que ces informations seront confirmées ou infirmées lors de la Keynote Apple de ce soir.