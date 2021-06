Heineken lance un robot qui garde vos bières au frais partout où vous allez

Quoi de mieux en pleine canicule que d’avoir robot rempli de bières qui vous suit partout ? Vous en rêviez, Heineken l’a fait. Malheureusement, BOT, le nom de ce petit réfrigérateur sur roues, est seulement disponible en édition très limitée.

Les robots se font de plus en plus présents dans nos vies. Assignés à des tâches diverses et variées, nos petits compagnons peuvent tout aussi bien se retrouver en pleine zone de guerre que prendre la forme d’un chat tout mignon pour tenir compagnie aux personnes isolées. Rendre service dans les moments les plus cruciaux, c’est bien là la fonction première de ces intelligences artificielles plus ou moins développées. Et ça, Heineken l’a bien compris.

À l’heure où les premiers vacanciers prennent la route vers le soleil et les hautes températures, beaucoup embarquent dans leur coffre leur glacière fétiche. Non contente d’être aussi lourde qu’encombrante, celle-ci a également l’audace de ne pas pouvoir se déplacer par elle-même. Pire encore, certains doivent se contenter de placer leurs bières dans un réfrigérateur, les obligeant alors à se lever alors qu’ils préfèrent profiter pleinement du barbecue ou de la piscine. Heureusement, Heineken a trouvé une solution.

Vos bières à disposition partout, tout le temps

La marque présente en effet un robot d’un nouveau genre, qui ressemble peu ou prou à une glacière sur pattes — enfin, sur roues. Portant le doux nom de BOT, pour Beer Outdoor Transporter (« transporteur de bières en extérieur »), celui-ci a pour mission de vous suivre partout où vous irez, mais surtout, de garder vos bières au frais. Grâce à son IA « charmante » selon Heineken, vous pourrez même discuter avec lui pendant qu’il prendra soin d’éviter les zones à risques (comprenez les éclaboussures de la piscine).

Si la perspective de son acquisition vous semble alléchante, sachez malheureusement que les chances de se procurer un exemplaire sont minces. En effet, il s’agit ni plus ni moins d’une campagne de publicité de la part de Heineken, qui n’en a produit qu’une petite quantité. Vous pouvez tout de même tenter votre chance en participant à un jeu-concours organisé par la marque ce 1er juillet.