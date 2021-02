iRobot met à jour les Roomba, les aspirateurs “titubent” comme des alcooliques !

D'après une déclaration du constructeur iRobot, une mise à jour logicielle a détraqué le comportement des robots aspirateurs i7 et i9. Comme l'expliquent de nombreux utilisateurs, les appareils agissent comme s'ils étaient alcoolisés, tournant sur eux-mêmes et rentrant régulièrement dans les murs et les meubles.

IRobot, le constructeur des robots aspirateurs Roomba, est dans une mauvaise passe actuellement. D'après nos confrères du site The Verge, une récente mise à jour logicielle a détraqué le comportement des robots Roomba i7 et Roomba i9. En effet, le patch 3.12.8 a causé plusieurs problèmes de navigation.

D'après plusieurs témoignages d'utilisateurs, les appareils bougent comme s'ils étaient “alcoolisés” après l'application de la MAJ, tournant sans raison sur eux-mêmes, et perdant toute notion d'espace en se cognant dans les murs et les meubles, ou en restant bloqués dans un coin de la pièce. Certains appareils ne parviennent plus à revenir à leur dock de chargement ou nettoient que certaines parties du domicile.

Comme le précise le site, iRobot est rentré en contact avec certains utilisateurs lésés, pour procéder notamment à un retour à la précédente MAJ. Toutefois et comme en attestent plusieurs témoignages, iRobot prendrait son temps pour annuler la mise à jour logicielle, et en attendant les utilisateurs doivent composer à ces nombreux bugs.

iRobot a déclaré travailler actuellement sur un nouveau patch, qui devrait être déployé dans “les semaines à venir”, sans plus de précisions. Il faudra donc faire preuve de patience avant de pouvoir compter à nouveau sur son robot aspirateur pour nettoyer votre domicile. L'occasion idéale pour ressortir ce vieux balai de votre placard non ? Et vous, êtes-vous concernés par ces bugs ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Pour rappel, un Youtubeur s'était amusé en 2019 à reprogrammer son robot aspirateur Roomba pour qu'il hurle de douleur quand il se cogne. Le résultat était plutôt hilarant, l'appareil criant des insanités à chaque collision. On se demande comment ce robot reprogrammé aurait réagi s'il avait été touché par les bugs précédemment cités. On serait assez proche de Bender Bending Rodriguez de Futurama non ?

Source : The Verge