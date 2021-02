Nicobot : Un robot chat pour aider les personnes isolées durant la pandémie

À l'heure du couvre-feu, des confinements et de la distanciation sociale, des entreprises se lancent dans la lutte contre l'isolement et la solitude. C'est le cas de Panasonic qui vient de dévoiler Nicobo, un chat robot capable d'interagir avec l'utilisateur.

Avec la pandémie de Covid-19, la distanciation sociale et les gestes barrières sont devenues la norme. De nombreuses entreprises ont vu dans la crise sanitaire une opportunité pour lancer des produits adaptés à cette période si particulière. C'est le cas par exemple de Razer qui a récemment dévoilé un masque anti-covid pour gamers. On se souvient également du Maskfone, un masque anti-covid équipé de micros et d'écouteurs pour passer des appels.

En ce mardi 23 février 2021, Panasonic se lance dans la vente d'objets connectés anti-isolement. En effet, le constructeur japonais vient de dévoiler Nicobo, un chat robot compagnon capable de se mouvoir et d'interagir avec son propriétaire. Les fonctionnalités de Nicobo restent assez limitées : il peut se dandiner, cligner des yeux, produire quelques sons comme des flatulences (probablement son principal argument d'achat).

Du réconfort pour les personnes isolées

Plus intéressant, Nicobo embarque une multitude de microphones et de caméras, qui lui permettent de reconnaître le visage et la voix de son propriétaire. Grâce à ses capteurs tactiles, le robot réagira lorsque l'utilisateur le caresse. L'objectif avec Nicobo est affiché : offrir une source de réconfort aux personnes isolées durant la pandémie.

Et malgré les 360 dollars demandés pour acquérir la petite boule de poils robotique, Nicobo a très rapidement trouvé preneur. Les 360 exemplaires fabriqués par Panasonic ont tous été vendus. La compagnie avait lancé une campagne de financement participatif, dont l'objectif de 95 000 dollars a très rapidement été atteint. Les “crowdfunders” devraient recevoir leur exemplaire en mars 2021. Concernant le grand public, il faut espérer que Panasonic se décide de produire en masse son petit robot.

Pour l'instant, aucune information n'a filtré concernant une éventuelle commercialisation sur le marché français. Pour rappel, Panasonic a également développé un aspirateur pour récupérer les AirPods tombés sur les rails. Cette invention s'est avérée très utile pour les compagnies de chemin de fer japonaises. En effet, les usagers perdent régulièrement ses écouteurs sur la voie, provoquant par la même occasion des retards et des incidents.

