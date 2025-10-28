Harman Kardon Onyx Studio 8 : l’excellente enceinte Bluetooth est à prix canon avant le Black Friday !

L’Onyx Studio 8 de Harman Kardon profite actuellement d’une belle baisse de prix. L’enceinte portable au design premium est en effet à moins de 150 € chez Boulanger, soit la moitié de son prix de lancement.

À quelques semaines du Black Friday, les enseignes font monter la pression avec des offres intéressantes. Si vous recherchez une enceinte Bluetooth élégante et performante, voici une excellente opportunité de vous offrir l’Onyx Studio 8 d’Harman kardon.

Cette enceinte portable se distingue par sa qualité de fabrication, avec des matériaux recyclés, tout en offrant un design sobre et élégant qui se fond harmonieusement dans tout type d’intérieur. Elle est idéale pour diffuser de la musique dans des pièces de taille modérée, avec un rendu sonore chaleureux et équilibré.

L’Harman Kardon Onyx Studio 8 passe à seulement 149,99 €

Pour rappel, ce modèle a été lancé il y a environ trois ans à 300 €, mais on le retrouve plutôt autour de 250 € depuis quelques mois. Elle fait actuellement l’objet d’une réduction importante sur le site Boulanger. L’Harman Kardon Onyx Studio 8 y est en effet affiché à 149,99 € au lieu de 249,99 €, soit une réduction de 40%. Vous réalisez une économie de 100 €.

Pour ce qui est de ses caractéristiques, l’ Onyx Studio 8 est une enceinte Bluetooth de taille moyenne équipée d’un woofer de 120 mm et de deux tweeters de 20 mm. De quoi offrir un son riche et enveloppant couvrant une large plage de fréquence. Et grâce à sa fonctionnalité self-tuning, elle ajuste le son automatiquement en fonction de la pièce ou de son environnement.

L’enceinte Bluetooth dispose également de microphones intégrés pour des appels mains libres de qualité. Enfin, sa batterie offre une autonomie allant jusqu’à 8 heures en une charge.