Steam : tous les jeux de la série Half-Life sont gratuits jusqu’en mars

Si vous n’avez jamais jeté votre dévolu sur Half-Life, c’est le bon moment de le faire : Steam débloque l’accès à tous les jeux de la série jusqu’au mois de mars. Cela comprend les quatre épisodes principaux de la série, mais aussi les deux add-on Opposing Forces et Blue Shift, sans oublier Team Fortress Classic développé sur le moteur de jeu de Half-Life. Cette gratuité prendra fin le jour de la sortie du nouvel opus en réalité virtuelle.

Cela fait 13 ans qu’aucun nouvel épisode de Half Life n’a pas été présenté. Hal Life 2 Episode 2 est en effet sorti sur PC en 2007 (et quelques années plus tard sur Mac). Mais le bout du tunnel est maintenant visible pour tous les fans de la série qui attendent impatiemment de retrouver Alyx Vance (sans Gordon Freeman). En effet, Half-Life Alyx devrait arriver sur PC dans le courant du mois de mars.

Lire aussi : Steam pourrait contrer Google Stadia avec sa propre offre de Cloud Gaming

Pour fêter dignement l’événement et pour convaincre de nouveaux joueurs d’adhérer à la série, Valve a pris la décision de débloquer l’accès à tous les contenus liés à Half-Life jusqu’à la sortie du prochain opus. Cela comprend bien évidemment les quatre jeux principaux de la série, à savoir Half Life, Half Life 2, Half Life Episode 1 et Half Life Episode 2.

Trois autres contenus sont concernés : les deux add-ons de Half Life, Opposing Forces et Blue Shift, ainsi que Team Fortress Classic, jeu multijoueur compétitif développé à partir du moteur du premier Half Life. Vous le connaissez peut-être sous le nom de Team Fortress 1.5. Tous ces jeux sont donc à partir d’aujourd’hui en accès libre. Vous pouvez les installer sur votre PC via Steam et y jouer comme bon vous semble jusqu’à la sortie d’Alyx.

Accessibles gratuitement, mais pas gratuits

Attention, à partir du jour de la sortie de ce nouvel épisode, les jeux ne seront plus accessibles gratuitement. Cependant, si cela vous tente, Valve propose des réductions sur l’ensemble des jeux de la série, notamment un bundle avec tous les jeux cités précédemment plus un add-on supplémentaire, le tout à 30 euros environ après application d’une réduction de 40 %.

Lire aussi : Steam : Electronic Arts revient sur la plateforme après 8 ans d’absence !

Half Life Alyx n’est pas la suite de Half Life 2 Episode 2, mais une aventure qui se déroule entre le premier Half Life et le second. Le scénario se déroule avant le retour de Gordon Freeman et se concentre sur Alyx Vance. Le jeu repose sur la réalité virtuelle, mais dispose des mêmes atouts de gameplay de ses illustres prédécesseurs. Il sera vendu 45 euros et devrait être exclusivement disponible sur Steam, puisque Valve, le propriétaire de la boutique, en est aussi l’éditeur.