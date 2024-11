Vous n’aurez peut-être plus de processeur Intel dans vos prochains PC, l’entreprise vient d’encaisser un coup dur

Intel traverse une série de revers, et le géant des semi-conducteurs vient de perdre sa place dans un indice boursier clé, au profit de Nvidia. Ce changement nous montre un bouleversement dans l’industrie des technologies, qui pourrait influencer les composants des ordinateurs de demain.

Le Dow Jones Industrial Average est un indice boursier américain de référence. Celui-ci regroupe 30 des plus grandes entreprises des États-Unis. Il symbolise la stabilité économique et le succès des sociétés qui en font partie. Être retiré de ce dernier représente un signal d’alerte pour toute entreprise : c’est un marqueur de perte d’influence. Intel, après 25 ans dans cet indice prestigieux, se voit aujourd’hui remplacé par Nvidia, un acteur en pleine croissance, porté par le développement de l’intelligence artificielle (IA).

Ce changement survient alors que l'entreprise peine à relever les défis d’un marché en pleine mutation. Nvidia, historiquement spécialisé dans les cartes graphiques, a conquis le marché des technologies IA et s’apprête à lancer ses propres processeurs pour PC en 2026. Face à cette diversification et une croissance rapide, Intel voit sa valeur boursière chuter de plus de 50 % cette année, tandis que le second atteint une capitalisation de près de 3 000 milliards de dollars.

Nvidia prend la place d’Intel dans le Dow Jones

L’intégration de Nvidia au Dow Jones et le retrait d’Intel marquent une nouvelle ère pour le secteur des semi-conducteurs. Nvidia, dont la valorisation s’approche des sommets historiques, profite de la demande croissante pour les technologies IA, alors que le second, autrefois leader des processeurs, peine à maintenir ses parts de marché. La société pourrait même enregistrer sa première perte annuelle depuis 1986, avec des revenus estimés à 54 milliards de dollars pour 2024, contre des résultats bien plus élevés dans le passé.

Pour tenter de redresser la barre, Intel a annoncé en août 2024 une réduction de 15 % de ses effectifs, soit environ 15 000 postes, et vise des économies de 10 milliards de dollars d’ici 2025. Cependant, Nvidia s’apprête à investir massivement dans les processeurs PC, ce qui pourrait encore renforcer sa présence dans nos ordinateurs, au détriment d’Intel. Pour les utilisateurs, cela pourrait annoncer une nouvelle ère où ce dernier serait omniprésent sur le marché des processeurs, un domaine longtemps dominé par Intel.