GTA 6 pourrait être bloqué à 30 fps sur PS5 et Xbox Series X

Les joueurs attendent avec impatience des nouvelles de GTA 6, mais Rockstar se montre discret depuis la révélation d'une première bande-annonce en décembre 2023. Alors qu'un second trailer se fait espérer, une fenêtre de sortie pour l'automne 2025 semble de plus en plus ambitieuse pour le titre, et on commence ici et là à évoquer un potentiel report pour 2026.

Nous n'en sommes pas encore là, mais faute d'avoir des nouvelles officielles du jeu, on picore des informations provenant d'autres sources que Take-Two Interactive ou Rockstar Games. En l'occurrence, c'est le podcast Kiwi Talkz qui nous intéresse aujourd'hui. Dans un épisode, qui a depuis été supprimé en réaction au tohu-bohu qu'il a provoqué, Mike York, ancien animateur du studio ayant travaillé sur GTA 5 et Red Dead Redemption 2, évoque la partie technique de GTA 6.

Pas de GTA 6 à 60 fps avant la sortie de la version PC ?

“Je ne sais pas s'ils seront capables d'atteindre 60 images par seconde. Je ne pense pas. Je pense qu'ils vont viser 30 images par seconde – et un 30 images par seconde verrouillé, ce qui signifie qu'ils ne descendront jamais en dessous de ce niveau”, explique le développeur. Il ajoute que la priorité pour Rockstar va sans doute être de miser sur la stabilité, avec 30 fps constants, plutôt que de viser les 60 fps, pour la première version du jeu, qui sortira sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S.

Il précise que de futures mises à jour pourraient permettre d'atteindre les 60 fps sur les consoles de salon, peut-être au moment de la sortie sur PC. En ce qui concerne la PS5 Pro, il ne croit pas que GTA 6 y tournera à 60 fps au lancement, même en ayant recours au fameux PSSR (Playstation Spectral Super Resolution), technologie de mise à l'échelle de l'image permettant d'augmenter le framerate sans perte de qualité graphique.

Mike York indique que pour un jeu de cette échelle, l'enjeu est de concentrer les efforts sur d'autres aspects, comme le gameplay. Selon lui, optimiser GTA 6 pour qu'il tourne à 30 fps stables sur les consoles de salon day one serait déjà une bonne performance dans le grand monde ouvert du jeu. Proposer un mode 60 fps ne doit pas être considéré comme une urgence et peut tout à fait être lancé plus tard, estime-t-il.

Source : GamesRadar